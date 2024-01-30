Dünya’da Kaç Okyanus Var? Dünyadaki Okyanus İsimleri, Yerleri ve Yüzölçümleri

Dünya üzerindeki canlı çeşitliliğinin çok büyük bir kısmı okyanuslardadır ve okyanuslar o kadar derindir ki daha büyük bir kısmı keşfedilmemiştir. İnsanların yaşayamayacağı kadar soğuk olabilen derinliklerinde yüzlerce farklı yaşam formu bulunduran bu kocaman su kütleleri, dünyamızın yaşamını sürdürebilmesi için de oldukça büyük bir öneme sahiptir.

DÜNYA'DA KAÇ TANE OKYANUS VAR?

Dünya yüzeyindeki okyanuslar 4 tanedir. Bir okyanus daha olduğu düşünülmektedir (Güney Okyanusu) ancak bu okyanusun varlığı daha tam olarak kanıtlanmamıştır.

DÜNYA'DAKİ OKYANUSLARIN İSİMLERİ

Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu)

Dünya'nın en büyük okyanusu olan Pasifik; Amerika, Asya ve Avusturalya (Okyanusya) kıtalarının arasındadır. Yüz ölçümü yaklaşık 180 km2'dir. Dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana çukuru Büyük Okyanusun içinde yer alır.

Atlantik Okyanusu (Atlas Okyanusu)

Bu okyanus Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarının arasında yer alır. Dünya'nın en büyük 2. Okyanusudur. 106,4 milyon km2'lik alan kaplayan Atlas Okyanusu, Bermuda Şeytan Üçgenini de içinde barındırmaktadır.

Hint Okyanusu

Asya kıtasının güneyi, Arap Yarımadası ve Afrika'nın doğusu, Malezya ve Avusturalya'nın ise batısında yer alan Hint Okyanusunun yüz ölçümü 73,5 milyon km2'dir. Tropikal bir bölgededir bu sebeple Muson iklimi etkisindedir.

Arktik Okyanusu

Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarının kuzeyinde yer alan Arktik, Kuzey Buz Kutbunu kaplamaktadır ve tamamen donmuş sudan oluşur. Yüz ölçümü 14 milyon km2'dir ve çoğu kişi hâlâ Arktik okyanusunun bir deniz olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple diğer adı Kuzey Buz Denizi'dir.

DÜNYA'DAKİ DENİZLER

Dünya üzerindeki denizlerin sayısı net değildir. Bunun sebebi ise denizlerin evrensel bir tanımının olmamasıdır. Ancak araştırmalara ve ortak görüşlere bakarsak dünya üzerinde 50 civarında deniz olduğu kabul edilir.