Dünyada kaç ülke var? Dünya üzerindeki ülkelerin isimleri

Dünya üzerinde kaç ülke var sorusuna net bir cevap verebilmek için Birleşmiş Milletlere kayıtlı olan ülkelere bakmak gerekmektedir. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ise dünya üzerinde toplam 208 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 117 tanesi Asya ve Avrupa kıtalarında bulunmaktadır.

DÜNYADA KAÇ ÜLKE VAR?

Dünyadaki ülke sayısı toplamda iki yüz sekizdir ve bu ülkelerin yüz ölçümü ile en büyük olanı Rusya'dır. Rusya 18 milyon metrekareye sahiptir. Rusya'dan sonra ikinci sırada ise Kanada bulunmaktadır.

AVRUPA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?

Avrupa Kıtası'nda toplamda 64 tane ülke bulunmaktadır. Avrupa Kıtası pek çok gelişmiş ülkeyi de içinde barındırmaktadır. Bu ülke adları Almanya, Hollanda ve İtalya olarak Fransa, başkenti Paris. Avrupa ülkeleri:

1. Almanya

2. Andorra

3. Arnavutluk

4. Avusturya

5. Azerbaycan

6. Belarus

7. Belçika

8. Birleşik Krallık

9. Bosna-Hersek

10. Bulgaristan

11. Çek Cumhuriyeti

12. Danimarka

13. Ermenistan

14. Estonya

15. Finlandiya

16. Fransa

17. Gürcistan

18. Hırvatistan

19. Hollanda

20. İrlanda

21. İspanya

22. İsveç

23. İsviçre

24. İtalya

25. İzlanda

26. Karadağ

27. Kazakistan

28. Kıbrıs

29. Kuzey Makedonya

30. Letonya

31. Litvanya

32. Lihtenştayn

33. Lüksemburg

34. Macaristan

35. Malta

36. Moldova

37. Monako

38. Norveç

39. Polonya

40. Portekiz

41. Romanya

42. Rusya

43. San Marino

44. Sırbistan

45. Slovakya

46. Slovenya

47. Türkiye

48. Vatikan

49. İtalya

50. Yunanistan

51. Abhazya

52. Dağlık Karabağ

53. Güney Osetya

54. Kosova

55. Kuzey Kıbrıs

56. Transdinyester

57. Ağrotur ve Dikelya

58. Cebelitarık

59. Guernsey

60. Jersey

61. Man Adası

62. Faroe Adaları

63. Åland

64. Svalbard

ASYA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?

Asya Kıtası'nda kaç tane ülke var sorusunun cevabı 53'tür. Bu ülkeler içinde 3 tanesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmazken 50 tanesi Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Asya'daki ülke isimleri hakkında birkaç örnek vermek mümkündür, bunlar; Çin, Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore'dir. Asya ülkeleri:

1. Afganistan

2. Azerbaycan

3. Abhazya

4. Artsah Cumhuriyeti

5. Bahreyn

6. Bangladeş

7. Bhutan

8. Birleşik Arap Emirlikleri

9. Brunei

10. Çin

11. Doğu Timor (Timor-Leste)

12. Endonezya

13. Ermenistan

14. Filipinler

15. Filistin

16. Güney Kore

17. Güney Osetya

18. Gürcistan

19. Hindistan

20. Irak

21. İran

22. İsrail

23. Japonya

24. Kamboçya

25. Katar

26. Kazakistan

27. Kıbrıs Cumhuriyeti

28. Kırgızistan

29. Kuveyt

30. Kuzey Kore

31. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

32. Laos

33. Lübnan

34. Maldivler

35. Malezya

36. Mısır

37. Moğolistan

38. Myanmar

39. Nepal

40. Özbekistan

41. Pakistan

42. Rusya

43. Singapur

44. Sri Lanka

45. Suriye

46. Suudi Arabistan

47. Tacikistan

48. Tayland

49. Tayvan

50. Türkiye

51. Türkmenistan

52. Umman

53. Ürdün

54. Vietnam

55. Yemen

KUZEY AMERİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?

Kuzeyinde Arktik Okyanusu bulunan ve güneyinde ise Karayip Denizi'ne kıyıları olan Kuzey Amerika, toplamda 24.230.000 kilometrekarelik bir alandadır. Toplamda 23 tane ülkeye ev sahipliği yapan Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra gelen üçüncü en büyük kıta ve dördüncü en fazla nüfuslu kıtadır. Kuzey Amerika ülkeleri:

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Antigua ve barbuda

3. Bahamalar

4. Barbados

5. Belize

6. Dominik Cumhuriyeti

7. El Salvador

8. Granada

9. Guatemala

10. Haiti

11. Honduras

12. Jamaika

13. Kanada

14. Kosta Rik

15. Küba

16. Meksika

17. Nikaragua

18. Panama

19. Saint Lucia

20. Trinidad ve Tobago

GÜNEY AMERİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?

Amerika kıtasının güneyine Güney Amerika adı verilmektedir. Güney Amerika ülkesinde 12 adet ülke bulunmaktadır. Kıtada bulunan en büyük birince ve ikinci ülkelerin isimleri sırasıyla Brezilya ve Arjantin'dir. Brezilya dünya üzerinde bulunan en büyük ülkelerden beşincisidir. Güney Amerika ülkeleri:

1- Paraguay

2-Surinam

3- Uruguay

4- Venezuela

5- Şili

6- Arjantin

7- Brezilya

8- Bolivya

9- Guyana

10- Peru

11- Kolombiya

12- Ekvador

AFRİKA'DA KAÇ TANE ÜLKE VAR?

Afrika dünya üzerindeki en büyük kıtalardan ikincisidir. Bu büyüklük hem yüz ölçümü hem de nüfus yoğunluğunu kapsamaktadır. Yüz ölçümü olarak dünyanın yaklaşık %24'ünü kaplayan Afrika kıtası, üzerinde diplomatik olarak tanınmış 54 ülkeye ve sınırlı tanınmış 3 ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Kıtada nüfus olarak bulunan en büyük ülke Nijerya iken yüz ölçümü olarak en büyük ülke Cezayir'dir. Afrika Ülkeleri:

1. Cezayir

2. Angola

3. Benin

4. Botsvana

5. Burkina Faso

6. Burundi

7. Cape Verde

8. Orta Afrika Cumhuriyeti

9. Çad

10. Comoros

11. Kongo

12. Kongo Dem. Cumh.

13. Cibuti

14. Misir

15. Ekvador Ginesi

16. Eritre

17. Etiyopya

18. Gabon

19. Gambiya

20. Gana

21. Gine

22. Gine Bissau

23. Ivory Coast

24. Kenya

25. Lesotho

26. Liberya

27. Libya

28. Madagaskar

29. Malavi

30. Mali

31. Moritanya

32. Mauritius

33. Mayotte

34. Fas

35. Mozambik

36. Namibya

37. Güney Sudan

38. Nijer

39. Nijerya

40. Réunion

41. Ruvea

42. Sahra

43. Saint Helena

44. São Tomé ve Príncipe

45. Senegal

46. Seysel Adalari

47. Sierra Leone

48. Somalia

49. Güney Afrika

50. Sudan

51. Swazilve

52. Tanzanya

53. Togo

54. Tunus

55. Uganda

56. Yeşil Burun Adaları

57. Zambiya

58. Zimbabve