Dünyada öncü bir çalışma: YÖK’ten yapay zekâ etiği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri konusunda yürüttüğü teknik çalışmalar kapsamında "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber" hazırladı. Hızla gelişen Üretken Yapay Zekâ (ÜYZ) alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirme amacıyla hazırlanan rehber üniversitelere gönderildi. Dünyada da öncü olan bu çalışmayla ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bu rehber hızla gelişen ÜYZ alanındaki riskleri ve fırsatları anlamaya, değerlendirmeye, risklere karşı önlem almaya katkı sağlamak üzere yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlandı" dedi.4 başlıktan oluşan rehberde "ÜYZ'nin Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Kullanımının Etik Boyutu" başlığı altında ÜYZ'nin amaç ve kapsamı, dayandığı ve tehdit ettiği etik değerler ile bilimsel doğruluk ve dürüstlük açısından taşıdığı riskler ele alınıyor. İkinci başlıkta, "ÜYZ Kullanımında Temel Etik Değer ve İlkeler" adı altında "Şeffaflık", "Dürüstlük", "Özen", "Adalet ve Saygı", "Gizlilik ve mahremiyetin korunması" gibi ilke ve değerler açıklanıyor. Üçüncü başlıkta ise "ÜYZ Kullanımında Karşılaşılabilecek Önemli Bazı Riskler ve Başlıca Etik Sorunlar" sıralandı. ANKARA