Dünyadaki Tüketilebilir Tatlı Su Miktarı Ne Kadardır? Dünyadaki Suların Yüzde Kaçı İçilebilir ve Kullanılabilir?

İklim değişikliği, nüfus artışı ve kirlilik… Tüm bu sorunlar, gezegenimizin en değerli kaynaklarından biri olan suyu tehdit ediyor. Bugün birçok ülke, temiz suya erişim konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, gelecekte bu sorunun daha da derinleşeceği öngörülüyor. Durum buyken dünyadaki tüketilebilir tatlı su miktarı ne kadardır, suların yüzde kaçı içilebilir ve kullanılabilir soruları kafa karıştırmaktadır.

Dünya Üzerindeki Su Dağılımı

Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'i su ile kaplıdır. Ancak bu suyun büyük bir kısmı insanlar için doğrudan kullanılabilir değildir. Yaklaşık olarak:

%97,5'i tuzlu su (okyanuslar ve denizlerde),

Sadece %2,5'i ise tatlı sudur.

Bu %2,5'lik tatlı su miktarı ise eşit şekilde dağılmamıştır ve tamamı insanlar tarafından tüketilebilir değildir.

Dünyadaki Tüketilebilir Tatlı Su Miktarı Ne Kadardır?

Tatlı su kaynaklarının da büyük bir kısmı erişilmesi zor bölgelerde bulunur:

Yaklaşık %68,7'si buzullar ve kalıcı kar örtüsü içinde donmuş durumdadır.

%30,1'i yer altı sularıdır.

Geriye kalan yalnızca %1,2'lik kısmı yüzey suları (göller, nehirler ve bataklıklar) ve atmosferik sudur.

Bu durumda, insanlar tarafından doğrudan erişilip kullanılabilecek su oranı dünya üzerindeki toplam suyun sadece yaklaşık %0,3'ü kadardır.

Dünyadaki Suların Yüzde Kaçı İçilebilir ve Kullanılabilir?

Kullanılabilir su, hem tarım, sanayi ve evsel ihtiyaçlar için kullanılabilir olan hem de insan sağlığına zarar vermeyecek kalitede olan sudur. Ancak:

Doğrudan içilebilir nitelikte olan su, genellikle doğal kaynaklardan (dağ kaynakları, temiz göller vb.) gelir ve bu oran oldukça düşüktür.

Pek çok tatlı su kaynağı, kirlilik, tuzlanma, iklim değişikliği ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle içilebilir durumda değildir.

Bu bağlamda, dünya üzerindeki toplam suyun yalnızca %0,007'si gerçekten içilebilir ve erişilebilir su olarak kabul edilir.

Su Kıtlığı ve Sürdürülebilirlik

Bu düşük oranlar, küresel su krizi riskini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Nüfus artışı, kirlilik, kuraklık ve israf gibi faktörler tatlı su kaynaklarını tehdit etmektedir. Özellikle bazı bölgelerde suya erişim ciddi bir sorun haline gelmiş durumdadır.