Dünyadan Türkiye’ye açılan eğitim kapısı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasa ile kurulan, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir vakıf olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasında faaliyet göstererek dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere nitelikli eğitim imkânları sunmayı hedefliyor. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan 57 ülkede 500'ü aşkın okul, 2 üniversite, 11 araştırma merkezi ve 17 eğitim merkezinde 75 binin üzerinde öğrenciye ulaşan TMV, 'iyi insan' yetiştirme ve farklı toplumlar arasında dostluk köprüleri kurma temel vizyonuyla hareket ediyor.

ULUSLARARASI EĞİTİM ELÇİSİ

Türkiye Maarif Vakfı'nın bir girişimi olarak kurulan Maarif Ajansı da dünya genelinde faaliyet gösteriyor. Ajans, özellikle uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki 208 üniversiteden birine başvurmaları, kayıt sürecini tamamlamaları ve Türkiye'ye entegrasyon sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunuyor. Ayrıca Kanada, Amerika, İngiltere ve Avrupa'daki üniversitelere de yönlendirme yapılıyor. Maarif Ajansı, öğrencilerin akademik kariyerlerine en uygun ülke, şehir ve üniversite seçeneklerini öğrencilere sunuyor.

TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Türkiye, zengin kültürel mirası ve kaliteli eğitim sistemi ile uluslararası öğrenciler için cazip bir merkez haline geldi. Türkiye'de eğitim sistemi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinden oluşuyor. Lise sonrası, Bologna sistemine uygun şekilde yapılandırılmış yükseköğretim kurumlarına geçiş yapılıyor. Üniversiteler hem devlet hem de vakıf üniversiteleri olarak ikiye ayrılıyor. Eğitim dili genellikle Türkçe olmakla birlikte birçok üniversitede İngilizce programlar da bulunuyor. Özellikle tıp, mühendislik, hukuk, psikoloji ve mimarlık gibi bölümler yabancı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

TR-YÖS İLE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ

Uluslararası öğrencilerin, Türkiye'deki devlet üniversitelere giriş için Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (TR-YÖS) katılması gerekiyor. Sınav sonrası alınan sonuçlarla öğrenciler, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim görme şansına erişiyor. Maarif Ajansı, öğrencilere başvuru sürecinden Türkiye'ye yerleşmeye kadar çok çeşitli alanlarda destek sunuyor. Bu destekler arasında; üniversite kayıt danışmanlığı, Türkiye ve yurt dışında yaz okulları ve dil kursları, eğitim fuarları ve üniversite tanıtımları, online başvuru imkânları, havalimanı karşılama ve konaklama desteği, sağlık sigortası ve oturma izni işlemleri ile mobil hat ve şehir oryantasyonu gibi günlük yaşam destekleri bulunuyor. Bu hizmetler, öğrencilere sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da güvenli ve destekleyici bir eğitim süreci sunuyor.

DÜNYANIN KÜLTÜR BAŞKENTİ

Türkiye, Avrupa ile Asya'nın kesişim noktasında yer alan eşsiz coğrafi konumu, zengin tarihi mirası ve çok kültürlü yapısı ile uluslararası öğrenciler için sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda kültürel keşif alanı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 337 bin uluslararası öğrenci bulunuyor. Toplumun sıcak ve misafirperver yapısı, öğrencilerin hızlı bir şekilde sosyal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı iklimler hâkim. Karadeniz'in yeşil dağları, Ege ve Akdeniz'in güneşli sahilleri, İç Anadolu'nun tarihi şehirleri öğrencilere hem doğal güzellikler hem de tarihî zenginlikler sunuyor. Ayrıca Türkiye, uygun yaşam maliyetleri ve devlet destekli burs programları ile öğrenciler için ekonomik bir seçenek oluşturuyor.



TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTER MİSİN?

Maarif Ajansı'nın internet sitesinde Türkiye'deki bütün üniversiteler hakkında gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Okumak istediğiniz şehri, üniversiteyi ve bölümü seçin

Üniversite'ye kayıt için gerekli evrakları www. maarifagency.com sitesine yükleyin

Üniversite kabul mektubu tarafınıza gönderilsin

Türkiye'ye geldiğinizde havalimanında karşılama hizmetinin yanı sıra üniversiteye kadar size eşlik edelim.

Üniversite okurken konaklayacağınız yurt konusunda rehberlik yapalım. Ajans kurmuş olduğu internet sitesi sayesinde Türk üniversitelerini tanıtarak öğrencilere ön kayıt için gerekli imkânı dijital ortamda sunuyor. Türkiye'de üniversite okumak isteyen öğrenciler, aşağıdaki karekodu okutarak gerekli bilgilere ulaşabilir. Detaylı bilgi için internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



YURTDIŞINDA EĞİTİM FIRSATLARI

Maarif Ajansı yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa, Balkanlar, Kanada, ABD, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde de eğitim almak isteyen öğrencilere destek oluyor. Bu ülkelerde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim fırsatları sunuluyor. Aynı zamanda dil eğitimi, yaz okulları ve mesleki eğitim programlarına erişim sağlanıyor. Mezuniyet sonrası çalışma ve oturum izinleri konusunda da öğrenciler bilgilendiriliyor ve yönlendiriliyor.



DİJİTAL REHBERLİK VE KAYIT SÜRECİ

Maarif Ajansı'nın dijital platformları sayesinde öğrenciler, okumak istedikleri şehir, üniversite ve bölümle ilgili bilgileri kolaylıkla edinebiliyor. Gerekli belgeler online olarak yüklenip başvuru süreci başlatılabiliyor. Üniversiteden kabul mektubu alındıktan sonra ise Türkiye'ye geliş ve yerleşim süreci ajans tarafından koordine edilebiliyor. Böylece öğrenciler, güvenli ve planlı bir şekilde eğitim hayatlarına başlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör