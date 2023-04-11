Dünyanın 7 Harikası Nelerdir? UNESCO Dünyanın Yedi Harikası Hangi Ülkelerdedir, İsimleri Neler?

Çağlar öncesinde teknolojik gelişmeler bu seviyede değilken inanması güç pek çok mimari eser yapılmış. Günümüzde ise bu eserler hayretle incelenmiş ve aralarından Dünyanın 7 harikası seçilmiştir. Bu eserlerin bazılarının gizemi ise hala çözülememiştir. Bu eserler ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; dünyanın yedi harikası isimleri, dünyanın 7 harikası nelerdir ve hangi ülkededir, UNESCO dünyanın yedi harikası hangi ülkelerde?

Dünyanın 7 Harikası Nelerdir?

Bu harikalar antik çağlardan günümüze dünyanın en harika doğal ve yapay güzellikleri olarak belirlenmiştir. Listede sadece Akdeniz çevresinde bulunan eserler yer almaktadır. Yedi sayısı ise Yunanlar tarafından bereketi ve mükemmeliyeti ifade ettiği için bu sayı baz alınmıştır.

Antik Dünyanın Yedi Harikası;

Giza Piramidi (Mısır)

Babil'in Asma Bahçeleri (Irak)

Olympia'daki Zeus Heykeli (Yunanistan)

Efes'teki Artemis Tapınağı (Türkiye)

Halikarnas Mozalesi (Türkiye)

Rodos Heykeli (Rodos Adası)

İskenderiye Feneri (Mısır)

UNESCO Dünyanın Yedi Harikası Hangi Ülkelerdedir, İsimleri Neler?

İsviçre'de bir organizasyon tarafından bir oylama yapıldı. Katılımcılar bu oylamaya cep telefonu ve internet üzerinden katıldı. Dünyanın yedi harikasına alternatif olarak seçildi ve bu liste 2007 yılında yayınlandı. UNESCO bu seçimi desteklemediğini ifade etti ve klasik dünyanın yedi harikası listesini korumaya devam edeceğini açıkladı.

İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı'nın yaptığı oylamanın sonucunda seçilen 7 harika şu şekildedir;