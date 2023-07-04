Dünyanın Çekirdeği Ters Dönerse Ne Olur? Dünyanın İç Çekirdeği Ters Yöne Dönerse ve Durursa Neler Olur?

Dünyanın küre parçalarının her birinin işlevi farklıdır. Dünyanın çekirdeği ters dönerse ne olur sorusu da bu kapsamda akla gelenlerden biridir. Dünyanın iç çekirdeği ters yöne dönerse ne olur konusunun yer aldığı çok sayıda araştırma konusu bulunmaktadır. Bahse konu husus, bilimsel araştırmalara da konu olmuştur. Dünyanın çekirdeği ne tarafa dönüyor sorusuna cevap bulmak adına yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dünyanın Çekirdeği Ters Dönerse Ne Olur?

Dünya, yerkabuğu, manto ve çekirdekten meydana gelir. Bunu bir yumurta gibi düşünebilirsiniz. Yumurtanın kabuk kısmı yerkabuğudur. Manto, kalın kaya tabakasıdır. Bunu yumurtanın beyaz kısmı kabul edebilirsiniz. Yumurtanın sarısı ise çekirdektir.

Çekirdeğin iç kısmı güneşten daha sıcaktır. Bu kısım çok sıcak olmasına rağmen demir ve nikelden meydana gelmiştir. Bunu bir metal top olarak kabul edebilirsiniz. Dünyanın çekirdeği, geri kalan kısımla senkronize şekilde dönmek zorunda değildir. Bu kasamda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar, dünyanın çekirdeğinin dönme hızının azaldığını, zaman içerisinde bu dönme yönünün tersine olabileceğini gösterir.

Dünyanın İç Çekirdeği Ters Yöne Dönerse Ne Olur?

Dünyanın çekirdeğinin ters yönde hareket etmesi, gezegende yaşayan insanları, günlerin uzunluğunu ve navigasyon etkilerini de değiştirebilir. Manyetik alandaki enerji de bu kapsamda değişiklik gösterecektir.

Hâlihazırda dünya kendi ekseni etrafında dönüş yapar. Dünyanın çekirdeği de aynı şekilde ve aynı yönde döner. Bu hareket, dünyadaki manyetik kuvveti oluşturur. Dünyayı bu kapsamda dev bir mıknatıs gibi düşünebilirsiniz. Dünyanın iç çekirdeğinin ters yönde hareket etmesi halinde manyetik hareket de değişiklik gösterecektir. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar, iç çekirdeğin ters yönde hareket etmesi halinde dünyada önemli değişiklikler olacağını savunmaktadır. Buna rağmen iç çekirdeğin ters yönde hareket etmesi halinde neler olacağı yönünde yapılan araştırmaların yeterli olmadığını söyleyebiliriz.