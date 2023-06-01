Dünyanın En Az Nüfuslu Ülkesi Hangisi? Dünya Nüfus Sıralaması İle En Az Nüfusa Sahip Ülke

Dünyanın en az nüfuslu ülkesi, her zaman merak edilmiş bir konudur. Dünya nüfus sıralaması ile en az nüfuslu ülke hangisi sorusu genel kültür kapsamında da araştırılan konular arasındadır. Dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesi genellikle aynı ülkelerdir ve yıllar geçtikçe bu ülkelerin nüfus artış hızında önemli bir değişiklik olmaz. Dünyadaki en az nüfuslu ülke konusunda merak edilenler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dünyanın En Az Nüfuslu Ülkesi?

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünya üzerinde toplam 208 ülke vardır. Ülkede yaşayan toplam insan sayısı da nüfus olarak tabir edilir. Dünyada en az insanın yaşadığı ülke de her zaman merak edilmiştir. Dünyanın en az nüfusa sahip olan ülkesi Sealand'dır. Ülkede sadece 27 kişi yaşamaktadır. Ada statüsünde olan bu ülke İngiltere'nin 6 mil doğusundadır. İngiltere, bu bölgeyi 2. Dünya Savaşı sırasında Alman hava saldırılarını önlemek için inşa etmiştir. 550 metrekarelik bir deniz kalesi olan Sealand, günümüzde de çok az insanın yaşadığı bir yerdir.

Dünyanın En Az Nüfuslu 10 Ülkesi

Dünyanın en az nüfusa sahip olan 10 ülkesi her zaman merak konusu olmuştur. Söz konusu ülkeler ve nüfusları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.