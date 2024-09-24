Dünyanın En Büyük Heykeli Hangisi? Dünyadaki En Büyük Heykel Hangi Ülkede, Kaç Metre?

Özgürlüğün simgesi 93 metre boyundaki Özgürlük Anıtı, Japonya'daki 120 metre yüksekliğe sahip Budizm'in sembollerinden Ushiku Daibutsu heykeli ve 30 metre olan Brezilya'daki ünlü Kurtarıcı İsa Heykeli. Bu devasa heykellerin hepsi estetik özellikleriyle ön plana çıkan, dini ve siyasi mesajlar vermeyi amaçlayan eserler. Ama hiçbiri en büyük değil. Dünyanın en büyük heykeli hangisi, hangi ülkede ve kaç metre? İşte yanıtlar.

Dünyadaki En Büyük Heykel Hangi Ülkede?

Dünyada birçok ülkede farklı devasa heykeller inşa edilmiştir. Ancak dünyadaki en büyük heykel Hindistan'da yer alır. Bu heykel Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Birlik Heykeli'dir. Resmi olarak "Statue of Unity" olarak bilinen ve diğer adı Patel Heykeli olan bu dev eser, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin önemli figürlerinden Sardar Vallabhbhai Patel'i onurlandırmak amacıyla yapılmıştır. 182 metre uzunluğundaki Birlik Heykeli, dünyanın en büyük heykeli olma unvanını taşımaktadır.

Birlik Heykelinin Özellikleri

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Narmada Nehri üzerine yapılan Sardar Sarovar Barajını gören bir konumu olan Birlik Heykeli yalnızca yüksekliğiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu sembolik anlam ve mimarisiyle de dikkat çekmektedir. 182 metre yüksekliği ile heykel, altındaki kaide ile birlikte toplamda 240 metreyi bulmaktadır. Heykelin yapımında 1.700 ton bronz ve 18.500 ton çelik kullanılmıştır. Ayrıca heykelin içindeki asansörler sayesinde ziyaretçiler yüksek bir seyir terasına çıkabilirler. Bu teras yerden yaklaşık 150 metre yükseklikte bulunur ve ziyaretçilere çevredeki manzarayı izleme imkânı sunar.

Patel Heykeli olarak da bilinen bu devasa heykelin yapılış amacı, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesine liderlik etmiş olan Sardar Vallabhbhai Patel'in anılmasıdır. Hindistan'ın ilk başbakan yardımcısı olmakla beraber iç işleri bakanlığı da yapan Patel, bağımsızlığının ardından Hindistan'ın eyaletlerinin birleşmesinde kilit rol oynamıştır. Bu yüzden heykelin adı Birlik Heykeli olmuştur.

Birlik Heykeli'nin Tarihi

Yapılacağı 2010 yılında duyurulan Patel Heykeli namı diğer Birlik Heykeli, Hindistan'ın bağımsızlık ve birleşme süreçlerine liderlik ettiği için "Sardar" yani "şef" lakabını alan ve aslında bir avukat olan Vallabhbhai Jhaverbhai Patel'in anıtıdır.

Bu dev anıtın yapılacağı 2013 yılında duyurulmuş ve akademisyenler, tarihçiler ile sanatçılardan bir ekip kurularak Hindistan'daki Patel heykelleri incelenmiştir. İnceleme sonunda heykeltıraş Ram V. Sutar'ın heykel tasarımı seçilmiştir. Aynı yıl ekim ayında Ahmedabad Uluslararası Havalimanındaki Lider Heykeli'nin büyük versiyonu olan Birlik Heykeli'nin yapımına Hindistanlı bir şirket tarafından başlanmıştır. Heykelin yapılması için gereken demiri toplamak adına Hindistan'da yaşayan çiftçilerin kullandıkları tarım aletleri istenmiştir. Toplanan 135 ton demir heykelin temelini oluşturmuştur. Ayrıca heykeli yapabilmek için ülkede bir maraton da düzenlenmiştir.

Yapımı dört yıl süren heykel 31 Ekim 2018 tarihinde Sardar Patel'in 143. doğum gününde ülkenin başbakanı Modi tarafından açılmış ve aynı yıl dünyanın en büyük heykeli unvanını almıştır.