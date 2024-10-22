Dünyanın En Büyük Kanyonu Hangisi? Dünyadaki En Büyük Kanyon Hangi Ülkede?

Pek çok kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ünlü Büyük Kanyon'un dünyanın en büyük kanyonu hangisi sorusunun yanıtına karşılık geldiğini düşünüyor. Ama cevap Amerika kıtasında değil çok daha uzak bir yerde, Asya'nın zirvelerinde gizlidir. İçinde fazlaca doğa harikası barındırmasıyla bilinen bu kanyon doğa severlerin merak ettiği ve keşfetmek istediği bir yer. Burayla ilgili temel soru ise dünyadaki en büyük kanyon hangi ülkede oluyor.

Dünyanın En Büyük Kanyonu Hangisidir?

Dünyanın en büyük kanyonu ile ilgili özellikle son yıllarda ciddi bir tartışma vardır. Cevap sanılanın aksine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan ve Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon değil, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'dur. Bu kanyon kendisi ile ayı adı taşıyan Yarlung Tsangpo Nehri'nin etrafında oluşmuş ve yaklaşık 6.009 metre derinliği ile dünyanın en derin kanyonu unvanını elinde tutmaktadır. Uzunluğu ise 500 kilometreye kadar uzanır. Bu büyüleyici kanyon hem boyutları hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Asya'nın zirvelerinden başlayan Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu adeta bir doğa mucizesi olarak kabul edilir.

Birçok doğa sporcusu ve keşif meraklısı için, Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'nun devasa boyutları ve zorlu arazi yapısı ziyaretçilerine hem büyüleyici bir gezi hem de tadına doyulmaz bir macera fırsatı sunar. Bu kanyonun derinlikleri, sık sık Grand Canyon ile kıyaslanır ancak Yarlung Tsangpo'nun derinliği ve genişliği onu benzersiz kılan özellikleridir.

Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu Nerede?

Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alır. Kanyon, Himalayaların eteklerinden başlayarak Hindistan'a doğru uzanan Yarlung Tsangpo Nehri tarafından şekillendirilmiştir. Bu kanyon, dünya üzerindeki en zorlu ve keşfedilmemiş bölgelerden biri olarak bilinir. Bölgenin coğrafi yapısı ve iklimi, bu devasa kanyonu doğa severler için oldukça ilginç bir destinasyon haline getirmiştir.

Tibet Platosu'nda konumlanan Yarlung Tsangpo Nehri, bölgenin en önemli doğal oluşumlarından biridir. Nehrin çevresindeki dik vadiler ve uçurumlar, Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'nu daha da etkileyici kılar. Bu bölge hem ekosistemi hem de yerel kültürü açısından benzersizdir. Aynı zamanda bölgeye ulaşmak ve burada uzun bir yürüyüş yapmak oldukça zorlu bir deneyim olacaktır.

Büyük Kanyon Mu Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu Mu Daha Büyüktür?

Kalkerli kayaların nehirler tarafından derinlemesine aşındırılması sonucu ortaya çıkan yeryüzü şekillerine kanyon adı verilmektedir. Kanyonların büyüklüğü derinlikleri ile ölçülmektedir. Bu doğrultuda Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'nun dünya üzerindeki en büyük kanyon olduğunu nettir. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon uzunluk açısından Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'ndan büyüktür. Ancak derinlik ve genişlik açısından onu geride bırakır. Grand Canyon yaklaşık 1.857 metre derinliğe sahipken bu sayı Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu'nun derinliğinin yaklaşık üçte biri kadardır.

Büyük Kanyon Amerikan toprağı olduğu ve dünya çapında tanınırlık yakaladığı için uzun süre en büyük kanyon olarak kabul edilmiştir. Tibet'teki Yarlung Tsangpo Büyük Kanyonu ise ulaşım zorluğu ve az bilinir olması nedeniyle derinlik açısından dünyanın en büyük kanyonu olduğu halde bu unvan üzerine oturmamış gözükmektedir.