Dünyanın En Büyük Kedisi Kaç Cm? Dünyanın En Uzun Kedisi Nerede, Hangi Ülkede?

Kedilerin sevimli ve küçük boyutları hepimizin aklında olsa da rekorlara giren bazı kediler bu algıyı yıkıyor. Dünyanın en uzun kedisi, inanılmaz boyutlarıyla göz kamaştırıyor. Dünyanın en büyük kedisi kaç cm sorusunun cevabı da şaşırtıcı oluyor. Dünyanın en uzun kedisi nerede, hangi ülkede gibi soruların cevapları da merak uyandırabilir.

Dünyanın En Büyük Kedisi Kaç Cm?

Dünyanın en büyük kedisi unvanı, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Stewie adlı bir Maine Coon kedisine aittir. Stewie, burun ucundan kuyruk ucuna kadar yapılan ölçümde tam 123 cm uzunluğa ulaşmıştır. Maine Coon kedileri, genellikle büyük ve uzun kediler olarak bilinirler, ancak Stewie bu türün en uç örneklerinden biridir.

Stewie'nin ardından başka kediler de bu unvana aday gösterilmiş olsa da 123 cm'lik bu rekor, bugüne kadar tescil edilmiş en büyük kediyi temsil etmektedir.

Dünyanın En Uzun Kedisi Nerede, Hangi Ülkede?

Dünyanın en uzun kedisi olarak tanınan Stewie, Maine Coon cinsi bir kedi olarak 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Burun ucundan kuyruk ucuna kadar yapılan ölçümde tam 123 cm uzunluğa ulaşan Stewie, kediler dünyasında gerçek bir dev olarak kabul edilmiştir. Bu uzunluk, sıradan bir kedinin boyutlarından çok daha fazladır ve özellikle Maine Coon cinsi kedilerin genetik olarak daha büyük olmasına rağmen Stewie, türünün en uç örneği olarak kabul edilmiştir.

Stewie, ABD'nin Nevada eyaletinde yaşıyordu ve sahipleri Robin Hendrickson ve Erik Brandsness'in kedisiydi. Stewie, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda sakin ve arkadaş canlısı kişiliğiyle de dikkat çekmişti. Ne yazık ki Stewie, 2013 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ancak rekoru ve ünü hâlâ dünya genelinde bilinmekte ve konuşulmaktadır.

Stewie'nin ardından başka Maine Coon kedileri de dünyanın en uzun kedisi unvanına aday gösterilmiştir. Özellikle 2017'deki Ludo adlı başka bir Maine Coon kedisi, Stewie'nin ardından rekor denemelerinde öne çıkmıştır.