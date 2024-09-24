Dünyanın En Büyük Şelalesi Hangisi? Dünyanın En Büyük Şelaleleri Sıralaması

Şelaleler, doğanın en heybetli ve büyüleyici oluşumlarından biridir. Dünyanın dört bir yanında, dağların arasından süzülerek devasa yüksekliklerden düşen sular, hem görsel bir şölen sunar hem de çevresindeki ekosisteme hayat verir. İnsanları derin bir hayranlığa sürükleyen bu doğa harikaları, farklı kıtalarda, farklı özellikleriyle dikkat çeker. Bu muazzam doğal güçlere bakarken insanın aklına gelen sorulardan biri de dünyanın en büyük şelalesi hangisi sorusudur. İşte karşınızda dünyanın en büyük şelaleleri sıralaması.

Dünyanın En Büyük Şelalesi Hangisi?

Angel Şelalesi (Venezuela)

Dünyanın en yüksek şelalesi olarak bilinen Angel Şelalesi, Venezuela'nın Canaima Ulusal Parkı'nda bulunur. Bu muazzam şelale, 979 metre (3.212 feet) yüksekliğindedir ve suyu, 807 metre boyunca kesintisiz bir şekilde düşer. Şelale, ismini burayı ilk kez keşfeden ABD'li pilot Jimmie Angel'dan almıştır.

Dünyanın En Büyük Şelaleleri Sıralaması

Tugela Şelalesi (Güney Afrika)

Dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olan Tugela Şelalesi, Güney Afrika'daki Drakensberg Dağları'nda yer alır. 948 metre yüksekliği ile neredeyse Angel Şelalesi kadar etkileyicidir. Beş ayrı kademeden oluşan bu şelale, özellikle yağışlı mevsimlerde büyük bir görsel şölen sunar.

Victoria Şelalesi (Zambiya/Zimbabve)

Hem genişliği hem de yüksekliği ile etkileyici olan Victoria Şelalesi, Zambezi Nehri üzerinde yer alır ve Zambiya ile Zimbabve sınırını oluşturur. 1.708 metre genişliği ve 108 metre yüksekliği ile, suyun düşüş hacmi bakımından dünyanın en büyük şelalelerinden biridir. Yerel halk arasında "Mosi-oa-Tunya" (Gürleyen Duman) olarak bilinir.

Niagara Şelalesi (ABD/Kanada)

Niagara Şelalesi, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yer alır ve 51 metre yüksekliğinde olmasına rağmen genişliği ve debisiyle ünlüdür. Ortalama saniyede 2.400 metreküp su akar ve hem Kanada hem de ABD tarafından kolayca ulaşılabilir. Niagara, dünyanın en popüler turistik şelalelerinden biridir ve her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker.

Iguazu Şelalesi (Arjantin/Brezilya)

Iguazu Şelalesi, Arjantin ve Brezilya sınırında yer alan devasa bir şelaleler sistemidir. 275 ayrı şelaleden oluşan bu kompleks, toplamda 2.700 metre genişliğe sahiptir. En yüksek şelale 82 metreye kadar ulaşır. "Şeytan Boğazı" olarak bilinen ana bölüm, ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken kısımdır.

Yosemite Şelalesi (ABD)

Yosemite Ulusal Parkı'nda yer alan Yosemite Şelalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek şelalesidir. 739 metre yüksekliğindeki şelale, yılın özellikle ilkbahar aylarında, karların erimesiyle en görkemli halini alır.

Khone Phapheng Şelalesi (Laos)

Asya'nın en geniş şelalesi olan Khone Phapheng Şelalesi, Laos'taki Mekong Nehri üzerinde yer alır. Yüksekliği 21 metre olmasına rağmen, genişliği ve su hacmi açısından oldukça büyüktür. Şelale, balık çeşitliliği ve doğal yaşam açısından da önemli bir merkezdir.

Detian Şelalesi (Çin/Vietnam)

Çin ve Vietnam sınırında bulunan Detian Şelalesi, iki ülkenin arasında yer alan en büyük şelaledir. Toplamda 70 metre yüksekliğe ve 200 metre genişliğe sahip olan bu şelale, tropik bir bölgede yer aldığı için çevresindeki bitki örtüsü ve doğal yaşam açısından da oldukça zengindir.

Sutherland Şelalesi (Yeni Zelanda)

Yeni Zelanda'nın Fiordland Milli Parkı'nda bulunan Sutherland Şelalesi, 580 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek şelalelerinden biridir. Çevresi dağlar ve yemyeşil ormanlarla çevrili olan bu şelale, özellikle doğa yürüyüşçüleri arasında popülerdir.