Dünyanın En Büyük Stadyumu Hangisi? Dünyadaki En Büyük Futbol Stadyumu Hangi Ülkede?

Her bir stadyum, bulunduğu şehrin ve ülkenin kültürel ve tarihsel dokusunu yansıtır. Modern mimarisi, devasa kapasiteleri ve taraftarların coşkusunu sığdıran yapılarıyla stadyumlar, futbolun kalbinin attığı mekanlardır. Dünyanın dört bir yanındaki stadyumlar, sadece maçların oynandığı yerler olarak değil, aynı zamanda çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin merkezi haline gelmiştir. Dünyanın en büyük futbol stadyumu hangisi, hangi ülkede gibi soruları sormak oraya ulaşmak istemenin bir sonucudur.

Dünyanın En Büyük Stadyumu Hangisi?

Dünyanın en büyük futbol stadyumu olan Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yer almaktadır. Yaklaşık 114.000 kişilik kapasiteye sahip olan bu stadyum, sadece futbol maçları için değil, aynı zamanda kitlesel kutlamalar, spor gösterileri ve çeşitli devlet etkinlikleri için de kullanılır.

Dünyadaki En Büyük Futbol Stadyumu Hangi Ülkede?

Rungrado 1 Mayıs Stadyumu, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, Taedong Nehri üzerindeki Rungrado Adası'nda yer almaktadır. 1 Mayıs 1989'da inşa edilen bu devasa yapı, adını açılış tarihi olan "1 Mayıs" İşçi Bayramı'ndan almıştır. Stadyumun kapasitesi yaklaşık olarak 114.000 kişidir, bu da onu hem futbol hem de diğer kitlesel etkinlikler için dünyanın en büyük stadyumu yapmaktadır.