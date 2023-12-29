Dünyanın En Hızlı Hayvanı Hangisi? İşte Dünyadaki En Hızlı Hayvan Türleri Sıralaması

Dünyanın en hızlı hayvanı hangisidir sorusuna verilen yanıt genelde kara hayvanları hesap edilecek şekilde düşünülmektedir fakat bu sırada rüzgârın da etkisiyle çok büyük hızlara ulaşabilen kuş türleri unutulmamalıdır. Hız, bir hayvanın avlanmasında ve hayatta kalmasında önemli rol oynadığından dolayı dünyanın en hızlı hayvanı hangisi sorusu önem arz eder ve dünyadaki en hızlı hayvan türleri sıralaması da merak edilir.

Dünyanın En Hızlı Hayvanı Hangisi?

Dünyada pek çok hızlı hayvan bulunur. Çita karaların en hızlı hayvanıyken Yelken Balığı da denizlerin hakimidir. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki göklerin hâkimi olan Doğanlar ortalama 340 km/saat hızında uçabilirler.

Bazı doğanlar 380 km/saat hıza kadar ulaşabilirler bu da Doğan ya da Alaca Doğan olarak adlandırılan bu kuşu dünyanın en hızlı hayvanı konumuna getirir.

İşte Dünyadaki En Hızlı Hayvan Türleri Sıralaması?

Dünyanın en hızlı hayvanları genelde süratini uçuş hızı ile sağlayan kuşlardan meydana gelir. Fakat türden türe bu kuşların da hızı değişiklik gösterebilir. Bazı hızlı hayvanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Bayağı Doğan: Gökdoğan, Alaca Doğan ya da yalnızca Doğan olarak da adlandırılabilen Doğan gezegenimizdeki en hızlı hayvanlardan biridir. Hem harika görüntüsü hem de sıra dışı gücüyle Doğan 380 km/saat hıza ulaşılabilir ki bu da onu en hızlı hayvan yapar.

Çita: Çitalar dünyanın en hızlı koşan hayvanlarıdır. Kedigiller familyasından olup son derece tatlı bir görünüme sahip olan Çitalar görünümlerinin aksine oldukça yırtıcı hayvanlardır 130 km/saat hızına kadar ulaşabilirler. Ayrıca Çitaların en harika özelliklerinden biri de 0'dan 100 kilometreye 3 saniyede çıkabiliyor olmalarıdır.

Yelken Balığı: Yelken balıkları denizlerin hız anlamında hakimidir diyebiliriz. Suda 110 km/saat hıza ulaşabilen yelken balıkları aynı zamanda denizler için güçlü bir avcı karakterdir.

Amerika Antilopları: Amerika üzerinde konumlanmış olan antiloplar şaşırtıcı bir biçimde saatte 100 km/saat hızına kadar çıkabilirler. Kuzey Amerika'da çok sık karşılaşılabilen bu hayvanların hızı onları dünyanın en hızlı hayvanları arasına sokmaktadır.

Aslan: Aslanlar ormanların kralı olarak bilinirler ve avlarını çok muntazam bir güç ile ezerler. 95 km/saat hızına ulaşabilen Aslanların ağırlıklarına rağmen bu hıza ulaşabilmeleri takdire şayandır.

Ceylanlar: Ceylanlar öyle hayvanlardır ki doğadaki pek çok güçlü kuvvetli hayvan onları avlamaktan aciz konuma düşerler. Bunun nedeni ceylanların gerçekten de hızlı hayvanlar olmaları. Özellikle incecik bacakları ile çok hızlı bir şekilde süzülebilen Ceylanlar 90 km/saat hıza kadar ulaşabilirler.

Yaban Tavşanı: Minik hacimlerine rağmen Yaban Tavşanları gerçekten de kolay kolay yakalanabilecek hayvan türlerinden biri değildir. Küçük fakat etkili olan yaban tavşanları 80 km/saat hıza ulaşabilirler. Bu da onları kolay bir yem olmaktan çıkartır özelliklerden bir tanesidir.

Ren Geyiği: Ren ya da Kanada Geyiği oldukça iri bir vücuda sahiptir. Fakat bu durum kimseyi onların yavaş olacakları yanılgısına düşürmemelidir. Kanada geyikleri iriliklerine rağmen çok hızlı hareket ederler.

Bu hızlar, belirli durumlar ve koşullar altında hesaplanan en yüksek hızlardır ve genellikle avlanma, kaçma ya da göç esnasında gerçekleşir. Aynı zamanda bu hızlar belirli bireyler veya popülasyonlar arasında değişkenlik gösterebilmektedir.