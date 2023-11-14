Dünyanın en iyi 96’ıncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nin, pek çok yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından 2023'te yayımlanan bütün sıralamalarda KKTC'nin en iyi üniversitesi olarak Türkiye'nin de sayılı üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, "AD Scientific Index'in yayımladığı 'Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024'te de en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer alırken vakıf üniversiteleri arasında da Koç Üniversitesi ile birlikte ilk ikide yer aldık. Ayrıca özel üniversiteler arasında dünyada ilk 100'de gösterilirken Avrupa'da ise bu alanda 14'üncü sırada yer aldık" dedi.

"Dünya üniversiteler sıralamalarında edindiğimiz saygın yer; 40'ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde artırdığımız bilimsel verimliliğimizin bir sonucu olarak, sahip olduğumuz vizyonu en güçlü şekilde hayata geçirdiğimizin bir göstergesidir" diyen Prof. Dr. Günsel, "Adımızı dünya biliminin en önemli kurumları arasında yükseltirken, ülkemizin adını da büyük bir gururla dünya sahnesinde duyurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan bilimsel araştırmalarımızı, toplumun hayat kalitesini artıracak ve pek çok alanda mevcut uygulamaları iyileştirecek ürünlere dönüştürerek çok önemli bir rol daha üstleniyoruz" ifadesini kullandı.

Dünyanın önde gelen tüm yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının Yakın Doğu Üniversitesi'nin KKTC'nin en iyi, Türkiye genelinde ise en iyi birkaç üniversitesinden biri olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, AD Scientific Index'in yayımladığı "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024" sıralamasının da bunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.