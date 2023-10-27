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Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:28 Son Güncelleme: 27.10.2023 09:30

Dünyanın en iyileri arasında gösterildi

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2024”’te yer aldığı 7 kategorinin tamamında KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise en iyi ilk 5 üniversite arasında yer aldı. “Fizik” alanında, KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında birinci olan Yakın Doğu Üniversitesi, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarında ise Türkiye genelinde ilk ikide yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda “Eğitim” alanında dünyada ilk 500’de yer alırken; “Sosyal Bilimler” alanında 501-600, “Yaşam Bilimleri” ve “Klinik ve Sağlık” alanlarında da ise 601- 800 bandında yer aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dünyanın en iyileri arasında gösterildi

Dünyanın en iyileri arasında gösterildiği 7 kategoride de KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer almasının Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahip olduğu uluslararası üniversite kimliği ve çok yönlü bilimsel araştırma kabiliyetlerinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dünyanın 143 ülkesinden öğrencisi olan ve onlarca uluslararası iş birliğine imza atan uluslararası bir üniversite olarak; araştırıyor, ürün geliştiriyor ve ulaştığımız sonuçları bilim dünyası ile paylaşıyoruz. Times Higher Education'ın açıkladığı sıralamalar da bilim dünyasında sahip olduğumuz saygın yeri gösteriyor" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin "2024 Dünya Üniversitler Alan Sıralaması"nda bu yıl ilk kez yer aldığı "Fizik" alanında KKTC ve Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanında da Türkiye genelinde en iyi ilk iki üniversiteden biri olarak gösterildik. Diğer alanlarda da Türkiye genelinde en iyi ilk 5 üniversite arasında yer aldık. Açıklanan sonuçlar, sayısı 40'ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde artırdığımız bilimsel verimliliğimizin bir sonucu" diye konuştu.

Times Higher Education'ın araştırmaya dahil ettiği 11 kategorinin 7'sinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Bu başarıda büyük emekleri olan, özverili bir şekilde yürüttükleri nitelikli araştırmaları ile bilimin her alanına büyük katkılar sağlayan, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.

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Dünyanın en iyileri arasında gösterildi
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