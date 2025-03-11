Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Hangileri? Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi Sıralaması

Tüm dünya hala nüfus dinamikleri tarafından şekillenmektedir. Hatta birkaçı sahip olduğu bu nüfus çoğunluğu sayesinde dünya genelinde söz sahibi olmaktadır. Ayrıca bu ülkelerin bulundukları stratejik konumu, genç nüfus yapıları, gelişen teknolojileri ve aile planlamaları nüfuslarının çoğalmasını sağlamaktadır. Hatta bunların yanında gelir artışı, sağlık ve eğitimin gelişmesi de başlıca etkenlerdendir. Kısacası bir ülkenin yaşam standartlarının iyi olması nüfusunun çoğalmasını sağlamaktadır. Nüfusların hızla artması insanlarda merak uyandırmaktadır. Bu sebeple dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileridir, dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin sıralanması gibi sorulara cevap aranmaktadır.

Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi Sıralaması

1. Hindistan

Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır.

2. Çin

Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır.

3. ABD

Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir.

4. Endonezya

Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir.

5. Pakistan

Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir.

6. Nijerya

Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir.

7. Brezilya

Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır.

8. Bangladeş

Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.

9. Rusya

Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

10. Meksika

Meksika, 131,390,460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.