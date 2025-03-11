Dünyanın En Kalabalık Ülkeleri Hangileri? Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi Sıralaması
Dünya nüfusu hızla artarken büyüme sürecinde öne çıkan bazı ülkeler, uluslararası alanda etkili bir konumda yer almaktadır. Nüfus yoğunluklarıyla dikkat çeken bu ülkeler, ekonomik güçleri, kültürel çeşitlilikleri ve coğrafi zenginliklerinden kaynaklı global düzeyde önemli bir etkiye sahiptir. Sahip oldukları bu özelliklerle hem kendi vatandaşlarını refah seviyesinde yaşatmakta hem de çeşitli göçler alarak nüfusunu çoğaltmaktadır. Ayrıca, bu özellikler sayesinde de bu ülkeler oldukça fazla turist çekmektedir. Dünya nüfusunun çoğaldığı görüldükçe akıllara dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileridir, en kalabalık 10 ülke nelerdir gibi sorular gelmektedir.
Tüm dünya hala nüfus dinamikleri tarafından şekillenmektedir. Hatta birkaçı sahip olduğu bu nüfus çoğunluğu sayesinde dünya genelinde söz sahibi olmaktadır. Ayrıca bu ülkelerin bulundukları stratejik konumu, genç nüfus yapıları, gelişen teknolojileri ve aile planlamaları nüfuslarının çoğalmasını sağlamaktadır. Hatta bunların yanında gelir artışı, sağlık ve eğitimin gelişmesi de başlıca etkenlerdendir. Kısacası bir ülkenin yaşam standartlarının iyi olması nüfusunun çoğalmasını sağlamaktadır. Nüfusların hızla artması insanlarda merak uyandırmaktadır. Bu sebeple dünyanın en kalabalık ülkeleri hangileridir, dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin sıralanması gibi sorulara cevap aranmaktadır.
Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi Sıralaması
1. Hindistan
Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır.
2. Çin
Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır.
3. ABD
Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir.
4. Endonezya
Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir.
5. Pakistan
Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir.
6. Nijerya
Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir.
7. Brezilya
Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır.
8. Bangladeş
Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.
9. Rusya
Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.
10. Meksika
Meksika, 131,390,460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.