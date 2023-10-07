Dünyanın en parlak öğrencisi Diyarbakır karpuzundan ilham aldı

Plastik kirliliğinin yol açtığı sorunlara 'Hemi Change' adlı projesi ile çözüm arayan Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yiğit Efe Nas ''Diyarbakır'ın karpuzu meşhur olduğu için karpuzu plastik kirliliğinin çözümü olarak kullanmaya karar verdim. Yani karpuz, ürünün geliştirme sürecinde ilham kaynağım oldu. Hava ve su kirliliğine neden olan petrol bazlı plastiklerin aksine, 'Hemi Change', doğada 5-6 hafta içinde biyolojik olarak parçalanır ve toksik veya oksitleyici değildir ve insan vücudunda sindirilebilir. Projem, Dicle ve Fırat nehirlerindeki plastik bazlı su kirliliğini ve çöp sahalarındaki hava kirliliğini kendine özgü avantajları ile azaltmayı hedefliyor'' dedi.

ABLASI DA LİSTEDEYDİ

Listeye geçen yıl Yiğit Efe'nin ablası Adanur Nas da girmişti. Nas, başarısının ailesinde büyük bir sevinçle karşılandığını belirterek''Ailem geçen yıl ablamla birlikte bu gurur ve mutlulukla tanışmıştı ancak benim de bu yıl başarı sağlamamla ailecek tarifsiz bir gurur yaşadık. Geçen yıl mezun olan ablam işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak için tasarladığı ve gündelik hayatta yaygın kullanılan diyalogların seslendirildiği 3 dilde web sitesi ve uygulamayla aynı listeye girmişti. Benim de bu başarımla şimdi çifte mutluluk yaşıyoruz'' diye konuştu.