Dünyanın En Sıcak Katmanı Hangisidir? Dünyanın En Sıcak ve En Soğuk Katmanı Nedir?

Dünyanın en sıcak katmanı hangisidir konu başlığında gezegenimizin iç yapısını bilmemiz gerekir. Gezegenimizi tanımlarken bazı katmanlarla tanımlamamız gerekir. Dünyanın en sıcak ve en soğuk katmanı nedir içinde yine katmanlar yardımcı olacaktır. Gezegenimiz için geoit şeklini baz alırsak, yukarlardan baskı görmüş yanlardan hafif şişkin duran bir tanımla karşılaşırız. Dünyanın en sıcak katmanı manto mu, çekirdek mi de bu şekle göre belirlenmelidir. Bir merkez düşünülmeli ve Dünyanın en ağır en sıcak katmanı nedir bu şekilde karar verilmelidir.

Dünyanın En Sıcak Katmanı Hangisidir?

Gezegenimiz hakkında yorum yaparken ilk önce onun şeklini bilmemiz gerekir. Dünyanın geoit olarak tanımlanan bir şekli olduğu kabul görmektedir. Geoit şeklinin klasik bir tanımı vardır. Bu tanım iki kutup kısmından baskın ekvatordan da şişkin şeklindedir. Dolayısıyla dünyanın şekli tam olamasa da yuvarlağa benzer bir şekildedir. Dünyamız bu şekilde olduğundan bazı katmanlarla en merkezine inmemiz gerekir. Dünyanın katmanları yaklaşık 5 tabakadan oluşmaktadır. Her tabakanın özelliği ve yapısı farklıdır. En sıcak ve en soğuk için en merkez katmana ve en dış katmana bakmak gerekir. Dünyanın en soğuk katmanı mezosfer adındaki katmandır. Bu katman soğukluk olarak -100 dereceleri görmektedir. Dünyanın en sıcak katmanı ise çekirdektir.