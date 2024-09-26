Dünyanın En Soğuk Şehri Neresi? Dünyanın En Soğuk Şehri Kaç Derece?

Küresel ısınma dünyanın iklim dengesini değiştirirken gezegenimizi kıtlık ve susuzluk gibi birçok felaketin tehdidi altında bırakıyor. Tüm bu değişikliklerden sıcaklık değerleri açısından pek de etkilenmeyen bölgeler de mevcut. Bunlardan biri gezegenin en düşük sıcaklıklarının ölçüldüğü şehir. Bu noktada dünyanın en soğuk şehri neresi merak edenler ve dünyanın en soğuk şehri kaç derece öğrenmek isteyenler olabiliyor.

Dünyanın En Soğuk Şehri Neresi?

Dünyanın en düşük sıcaklıklarının ölçüldüğü yerler düşünüldüğünde akla gelen ilk cevap kutuplar ve Güney ve Kuzey Kutup noktalarının çevresi olmaktadır. Ama doğru cevap Kuzey Kutup dairesine 450 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yakutsk şehridir. Yakutsk, Saha Cumhuriyeti adıyla da bilinen ve Rusya Federasyonu'nu oluşturan 85 federe devletten biri olan Yakutistan'ın başkentidir.

Yakutsk Şehri Neden Dünyanın En Soğuk Kentidir?

Rusya'nın doğusunda bulunan ve Yakutistan'ın başkenti olan Yakutsk şehri Kuzey Kutup Dairesi'ne yakınlığı nedeniyle oldukça sert bir karasal ikliminin etkisi altındadır. Bu etkilerin yanında Yakutsk şehrinin toprakları sürekli donmuş halde bulunduğu için de sıcaklıklar son derece düşük seyreder. Ayrıca şehir Sibirya Antisiklonu adı verilen atmosferik olayın etkisi altındadır. Sibirya Antisiklonu yani Sibirya yüksek basıncı havanın daha da soğumasına ve Yakutsk şehrinde özellikle kış aylarında dünyanın en soğuk derecelerinin ölçülmesine neden olmaktadır. Özetle bu soğuk hava kütlesi, uzun süren kış aylarında şehri sarar ve sıcaklıkların aşırı düşmesine neden olur.

Yakutsk Şehri En Düşük Kaç Derece Oluyor?

Sibirya'nın geniş bozkırlarından yayılan kutup ikliminin ve Sibirya yüksek basıncının etkisiyle dünyanın en düşük sıcaklıklarının kaydedildiği Yakutsk kentinde yılın en sıcak ayı olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı + 19, 5 derece iken en soğuk ay olan ocak ayında ise – 38, 6 derece ölçülmektedir. Sıcaklık yazın + 10 dereceye kadar inebilir. Yakutsk şehrinin tarihinde ölçülen en düşük sıcaklık ise 5 Şubat 1981'de kaydedilen – 64, 4 dereceydi. Şehirde kış aylarında sıcaklıklar sık sık – 40C derecenin altına düşer. Bu olağanüstü düşük sıcaklıklar burada yaşam koşullarını oldukça zorlaştırsa da insanlar bu sert iklimle başa çıkmak için özel yöntemler geliştirmiştir.

Yakutsk Şehrinin Dünyanın En Soğuk Yeri Olmasının Etkileri

Yaklaşık 319 bin kişilik nüfusu bulunan Yakutsk, dünyanın en soğuk şehirlerinden biri olmasının çevresel ve toplumsal sonuçlarıyla da dikkat çeker. Şehirde günlük yaşam soğuk hava şartlarına uyarlanmış durumda. Evler, ulaşım araçları ve altyapı bu zorlu koşullara uygun şekilde inşa edilmiştir. Örneğin binaların altı sürekli buzla kaplı olan toprakla teması kesmek için yüksek kaideler üzerine yerleştiriliyor ve bina altları boş bırakılıyor.

Tarihte bir siyasi sürgün yeri olarak işlev görmüş olan şehrin sakinleri aşırı soğuk hava nedeniyle tarım ve hayvancılık gibi sektörler de büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu koşullar, bölge halkının yaşam tarzını büyük ölçüde etkilerken, aynı zamanda şehrin turistik bir cazibe merkezi haline gelmesine de yol açıyor. Yakutsk şehrinin ekonomisini etkileyen ise zengin mineraller. Elmas ve altın madenlerine sahip olan bu kentte aynı zamanda petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor.