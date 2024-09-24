Dünyanın En Uzun Ağacı Nerede? Dünyadaki En Uzun Ağaç Hangi Ülkede, Kaç Metre?

Bir ağacın çok uzun olabilmesi, genetik özellikleri ve çevresel koşulların bir kombinasyonuna bağlıdır. Genetik olarak, bazı ağaç türleri diğerlerinden daha uzun büyüme potansiyeline sahiptir. Yeterli miktarda su, besin maddeleri ve güneş ışığı, bir ağacın büyümesi için gereklidir. Ayrıca, toprak kalitesi ve iklim koşulları da ağacın büyümesini etkiler. Dünyanın en uzun ağacı nerede, hangi ülkede ve kaç metre merak uyandırıcıdır.
Dünyanın en uzun ağacı, Hyperion adı verilen bir sahil sekoyasıdır. Bu ağaç, 115,61 metre yüksekliğindedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde bulunan Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'nda yer almaktadır. Hyperion, doğa bilimciler Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından 25 Ağustos 2006 tarihinde keşfedilmiştir. Bu ağaç, koruma altına alınmıştır ve ziyaretçilerin erişimine kapalıdır. Hyperion'un bu kadar uzun olmasının nedenleri arasında genetik özellikleri ve bulunduğu bölgenin ideal iklim koşulları yer almaktadır.
Dünyanın en uzun ağacı, Kaliforniya'da bulunan bir sahil sekoyasıdır. Dünyanın en uzun 10 ağacı ise şu şekilde:
1.Hyperion
115,61 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.
2.Helios
114,58 metre yüksekliğinde, Redwood Creek Çayı, Kaliforniya, ABD.
3.Icarus
113,14 metre yüksekliğinde, Redwood Creek Çayı, Kaliforniya, ABD.
4.Stratosphere Giant
113,11 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.
5.National Geographic Society Tree
112,71 metre yüksekliğinde, Redwood Creek, Kaliforniya, ABD.
6.Orion
112,63 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.
7.Lauralin
112,62 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.
8.Mendocino Tree
112,20 metre yüksekliğinde, Montgomery Woods Eyalet Doğa Koruma Alanı, Kaliforniya, ABD.
9.Paradox
112,56 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.
10.Rockefeller Tree
112,60 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.
Türkiye'nin en uzun ağacı, Gümüşhane ilinin Torul ilçesinde bulunan bir köknar ağacıdır. Bu görkemli ağaç, yaklaşık 55 metre yüksekliğe sahiptir. Torul'un doğal güzellikleri arasında yer alan bu köknar ağacı, yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. Türkiye'nin en uzun ağacı olarak bilinen bu köknar, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini gözler önüne sermektedir.