Dünyanın En Uzun Ağacı Nerede? Dünyadaki En Uzun Ağaç Hangi Ülkede, Kaç Metre?

Bir ağacın çok uzun olabilmesi, genetik özellikleri ve çevresel koşulların bir kombinasyonuna bağlıdır. Genetik olarak, bazı ağaç türleri diğerlerinden daha uzun büyüme potansiyeline sahiptir. Yeterli miktarda su, besin maddeleri ve güneş ışığı, bir ağacın büyümesi için gereklidir. Ayrıca, toprak kalitesi ve iklim koşulları da ağacın büyümesini etkiler. Dünyanın en uzun ağacı nerede, hangi ülkede ve kaç metre merak uyandırıcıdır.

Dünyanın En Uzun Ağacı Nerede?

Dünyanın en uzun ağacı, Hyperion adı verilen bir sahil sekoyasıdır. Bu ağaç, 115,61 metre yüksekliğindedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kaliforniya eyaletinde bulunan Redwood Ulusal ve Eyalet Parkı'nda yer almaktadır. Hyperion, doğa bilimciler Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından 25 Ağustos 2006 tarihinde keşfedilmiştir. Bu ağaç, koruma altına alınmıştır ve ziyaretçilerin erişimine kapalıdır. Hyperion'un bu kadar uzun olmasının nedenleri arasında genetik özellikleri ve bulunduğu bölgenin ideal iklim koşulları yer almaktadır.

Dünyanın En Uzun Ağaçları Sıralaması

Dünyanın en uzun ağacı, Kaliforniya'da bulunan bir sahil sekoyasıdır. Dünyanın en uzun 10 ağacı ise şu şekilde:

1.Hyperion

115,61 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.

2.Helios

114,58 metre yüksekliğinde, Redwood Creek Çayı, Kaliforniya, ABD.

3.Icarus

113,14 metre yüksekliğinde, Redwood Creek Çayı, Kaliforniya, ABD.

4.Stratosphere Giant

113,11 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.

5.National Geographic Society Tree

112,71 metre yüksekliğinde, Redwood Creek, Kaliforniya, ABD.

6.Orion

112,63 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.

7.Lauralin

112,62 metre yüksekliğinde, Redwood Ulusal ve Eyalet Parkları, Kaliforniya, ABD.

8.Mendocino Tree

112,20 metre yüksekliğinde, Montgomery Woods Eyalet Doğa Koruma Alanı, Kaliforniya, ABD.

9.Paradox

112,56 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.

10.Rockefeller Tree

112,60 metre yüksekliğinde, Humboldt, Rockefeller Ormanı, Kaliforniya, ABD.

Türkiye'nin En Uzun Ağacı Kaç Metredir?

Türkiye'nin en uzun ağacı, Gümüşhane ilinin Torul ilçesinde bulunan bir köknar ağacıdır. Bu görkemli ağaç, yaklaşık 55 metre yüksekliğe sahiptir. Torul'un doğal güzellikleri arasında yer alan bu köknar ağacı, yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. Türkiye'nin en uzun ağacı olarak bilinen bu köknar, ülkemizin biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini gözler önüne sermektedir.