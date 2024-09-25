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Giriş Tarihi: 25.9.2024 09:14 Son Güncelleme: 25.9.2024 09:15

Dünyanın En Uzun Kitabı Kaç Sayfa? Dünyanın En Uzun Kitabı Nedir, Adı Ne?

Guinness Dünya Rekorları, her yıl basılan ve insanların bugüne kadar karşılaşılmamış aşırılıklarını kayıt altına alan bir kitaptır. Kitapta sahip olunan ilginç özelliklerden sanat ve medya dünyasına kadar birçok alışıla gelmemiş rekor bulmak mümkün. Söz konusu kırılan rekorlar olunca da insanın aklına birçok soru gelmektedir. Bu sorulardan biri de dünyanın en uzun kitabı kaç sayfa sorusudur. Dünyanın en uzun kitabı nedir, adı ne sorusu merak edilen rekorlar arasında yerini almaktadır.

Dünyanın En Uzun Kitabı Kaç Sayfa? Dünyanın En Uzun Kitabı Nedir, Adı Ne?

Şüphesiz ki kitaplar insan zihnini zenginleştiren ve farklı yolculuklara çıkaran önemli bir bilgi kaynağıdır. Konu kitaplar olunca da hayal gücünün sınır tanımayan kapısı aralanmaktadır. Sınır tanımayan kitaplar sayesinde aralanan bir kapı da kitaplar aracılığı ile kırılan rekorlardır. Bu rekorlardan biri olan ve Guinness Dünya Rekorları kitabı tarafından da kayıt altına geçen dünyanın en uzun kitabı kaç sayfa sorusu merak edilmektedir. Dünyanın en uzun kitabı nedir, adı ne sıkça sorulan sorulardandır.

Dünyanın En Uzun Kitabı Kaç Sayfa?

Dünyanın en uzun kitabı tam olarak 21.450 sayfa olarak basılmıştır. Eser bu özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorları kitabına da adını yazdırmayı başarmıştır.

Dünyanın En Uzun Kitabı Nedir, Adı Ne?

Bir manga ve anime serisi olan One Piece tek bir cilt halinde basılarak tutkunlarını sevindirdi. Toplamda 21.450 sayfa olan manga bu özelliği ile Guinness Rekorlar kitabına da adını yazdırmaya da hak kazandı. Fransız yayıncı JBE tarafından "Okunamaz bir heykel" olarak ifade edilen eserden sınırlı sayıda olmak üzere yalnızca 50 adet basıldı.

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Dünyanın En Uzun Kitabı Kaç Sayfa? Dünyanın En Uzun Kitabı Nedir, Adı Ne?
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