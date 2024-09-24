Dünyanın En Uzun Köprüsü Hangisi? Dünyanın En Uzun Köprüsü Nerede, Hangi Ülkede?

Tarih boyunca köprüler, sadece birer yapı olarak değil, aynı zamanda insan becerisinin ve yaratıcılığının simgesi olarak görülmüştür. Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen büyük taş köprülerden, günümüzün modern çelik ve beton yapılarının devasa uzunluklarına kadar, köprülerin tarihi gelişimi, mühendislik ve mimari alanlarındaki ilerlemelerin bir göstergesi olmuştur. Dünyanın en uzun köprüsü hangisi, nerede, hangi ülkede gibi sorular bir mühendisin bilmesi gerekenler arasındadır.

Dünyanın En Uzun Köprüsü Hangisi?

Dünyanın en uzun köprüsü, Çin'de yer alan Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü'dür. Köprü, deltalar, nehirler, göletler ve diğer su kütleleri üzerinden geçerek Çin'in yoğun nüfuslu ve sanayileşmiş bölgelerini birbirine bağlar.

Dünyanın En Uzun Köprüsü Nerede, Hangi Ülkede?

Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü, Çin'in doğu bölgesinde Jiangsu eyaletinde yer alır ve 164.8 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahiptir. Bu köprü, Pekin-Şanghay yüksek hızlı tren hattının bir bölümünü oluşturmaktadır. 2010 yılında tamamlanan ve 2011 yılında trafiğe açılan köprü, hem mühendislik hem de inşaat teknolojisi açısından büyük bir başarı olarak kabul edilir.