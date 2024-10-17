Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi? Dünyadaki En Uzun Nehir Nerede, Hangi Ülkede?

Bilim insanlarının dünyamızla ilgili araştırmaları zaman zaman değişik sonuçların ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Örneğin dünyanın en uzun nehri hangisi sorusunun cevabında olduğu gibi. Yapılan çalışma ve ölçümlerin sonuçları yüzyıllardır Nil Nehri yanıtı verirken son yıllarda cevap değişmiş görünüyor. Son araştırmalara göre dünyadaki en uzun nehir nerede, hangi ülkede yer alıyor sorularının artık yeni bir yanıtı bulunuyor.

Dünyanın En Uzun Nehri Hangisi?

Dünyanın en uzun nehri hangisi sorusu, coğrafyacılar arasında sıkça tartışılan bir konu. Yıllardır Nil Nehri'nin dünyanın en uzun nehri olduğu kabul edilmiştir. Ağzı Akdeniz'de olan ve Afrika'nın kuzeydoğusunda Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan, Uganda, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Burundi ile Mısır ve son olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne kadar uzanan Nil Nehri 6.853 kilometre uzunluğundadır. Yakın zamana kadar bu uzunluğun Nil'i dünyanın en uzun nehri yaptığı düşünülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri'nin Nil'den daha uzun olabileceğini göstermiştir. Amazon Nehri'nin uzunluğu konusunda çeşitli kaynaklarda farklı veriler yer alsa da birçok bilim insanının ortak fikri bu nehrin 6.992 kilometre olduğudur. Böylece Amazon nehri dünyanın en uzun nehri unvanı Nil Nehri'nden devralmış gibi gözükmektedir.

Nil Mi, Amazon Mu?

Bu iki nehirden hangisinin daha uzun olduğunu belirlemek bilim insanları için oldukça zordur. Bunun nedeni nehirlerin kaynakları ile ağızlarının belirlenmesi ve belirlenen iki uzaklık arasında ölçüm yapılabilmesinin kolay olmamasıdır. Amazon Nehri ile ilgili bilim adamlarını ihtilafa düşüren önemli tartışma kaynak kısmıdır. Bilim insanları And Dağları'ndan başlayan Amazon Nehri'nin kaynağını XVIII. yüzyıldan beri belirlemek için araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmaların sonucunda Nil Nehri'nin daha uzun olduğuna karar verilirken Brezilyalı bilim insanları son araştırmalarında Amazon Nehri'nin kaynağını tekrar belirleyerek nehrin uzunluğunun en az 75 kilometre daha fazla olduğunu iddia ettiler. Bu görüş kesin kabul görmüş olmasa da Amazon Nehri'nin dünyanın en uzun nehri olduğu görüşü çağımızda oldukça popüler.

Amazon Nehri Nerede?

Amazon Nehri Güney Amerika kıtasının kalbinde yer alır. Ağzı Atlas Okyanusu'nda yer alan Amazon Nehri Brezilya, Peru, Bolivya Kolombiya, Ekvador ile Venezuela ve Guyana'dan geçer. Bu dev nehir dünyanın en geniş ve en derin nehirlerinden biridir. Amazon, sadece uzunluğu ile değil, aynı zamanda taşıdığı su miktarıyla da dikkat çeker. Yıl boyunca Amazon'dan okyanusa akan su miktarı, diğer tüm nehirlerden daha fazladır. Bu durum, Amazon Nehri'ni dünyanın en önemli doğal su kaynaklarından biri haline getirmektedir.