Dünyanın En Uzun Tüneli Hangisi? Dünyanın En Uzun Tüneli Nerede, Hangi Ülkede?

Tünellerin uzunluğu, çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir. Öncelikle, tünelin geçeceği bölgenin coğrafi ve jeolojik özellikleri büyük önem taşır. Dağlık arazilerde tüneller daha uzun olabilirken, düz arazilerde daha kısa olabilir. Tünelin inşa edileceği bölgedeki yerleşim durumu ve çevresel faktörler de dikkate alınır. Dünyanın en uzun tüneli hangisi, nerede ve hangi ülkede yanıt bulmak, genel kültürün gelişmesine de katkı sağlar.

Dünyanın En Uzun Tüneli Hangisi?

Dünyanın en uzun tüneli, İsviçre'de bulunan Gotthard Base Tüneli'dir. Bu tünel, Alpler'in altından geçerek İsviçre'nin kuzeyindeki Erstfeld ile güneyindeki Bodio kasabalarını birbirine bağlar. Toplam uzunluğu 57 kilometre olan Gotthard Base Tüneli, aynı zamanda dünyanın en derin demiryolu tünelidir ve en derin noktası yüzeyin 2300 metre altındadır. 1999 yılında inşasına başlanan tünel, 17 yıl süren çalışmaların ardından 2016 yılında kullanıma açılmıştır. Bu tünel, İsviçre'nin ve Avrupa'nın ulaşım ağını önemli ölçüde iyileştirerek, ticaret yollarını kısaltmış ve yük taşımacılığını hızlandırmıştır.

Dünyanın En Uzun Tünelleri Sıralaması Nasıl?

Dünyanın en uzun 10 tüneli ve öne çıkan başlıca özellikleri şu şekilde ifade edilebilir:

1.Gotthard Base Tüneli (İsviçre - 57 km)

2016 yılında açılan bu tünel, dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tünelidir. Alpler'in altından geçer ve İsviçre'nin kuzeyindeki Erstfeld ile güneyindeki Bodio kasabalarını birbirine bağlar.

2.Lærdal Tüneli (Norveç - 24,51 km)

2000 yılında tamamlanan bu tünel, Norveç'te E16 yolu üzerinde yer alır ve dünyanın en uzun karayolu tünelidir.

3.Yamate Tüneli (Japonya - 18,2 km)

Tokyo'da bulunan bu tünel, 2010-2015 yılları arasında inşa edilmiştir ve Shuto Expressway'in bir parçasıdır.

4.Zhongnanshan Tüneli (Çin - 18,04 km)

2007 yılında tamamlanan bu tünel, Xi'an-Zhashui Expressway yolunun bir parçasıdır.

5.Jinpingshan Tüneli (Çin - 17,54 km)

2007 yılında Jinping-I ve Jinping-II Hidroelektrik Santralleri arasında inşa edilmiştir.

6.St. Gotthard Tüneli (İsviçre - 16,918 km)

1980 yılında inşa edilen bu tünel, A2/E35 yolları arasında yer alır ve 2000 yılına kadar dünyanın en uzun tüneli olmuştur.

7.Arlberg Tüneli (Avusturya - 13,972 km)

1978 yılında inşa edilen bu tünel, S16/E60 yolu üzerinde yer alır.

8.Xishan Tüneli (Çin - 13,654 km)

2012 yılında tamamlanan bu tünel, S56 Shanxi Taiyuan-Gujiao Expressway yolunda bulunur.

9.Hongtiguan Tüneli (Çin - 13,122 km)

2013 yılında inşa edilen bu tünel, S76 Shanxi Changzhi-Pingshun Expressway üzerinde yer alır.

10.Hsuehshan Tüneli (Tayvan - 12,942 km)

2006 yılında inşa edilen bu tünel, Road 5 yolunda bulunur ve gidiş-dönüş için iki ayrı tünelden oluşur.

Bu tüneller, mühendislik harikaları olarak kabul edilir ve ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırır.