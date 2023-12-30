Dünyanın En Uzun Yaşayan Hayvanı Hangisi? İşte Dünyadaki Ömrü En Uzun Hayvan Türleri Sıralaması

Dünyada en uzun yaşayan hayvanlar mutlaka pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Her canlının uzun ya da kısa bir ömrü olması, özellikle düşünme yetileriyle ön plana çıkan insanların merakını her zaman kendi üzerine toplamıştır. Hayvanlar alemi hakkında daha derin bir bilgiye sahip olmak için dünyanın en uzun yaşayan hayvanı hangisi? Sorusunun yanıtı bilinmelidir. İşte dünyadaki ömrü en uzun hayvan türleri sıralaması...

Dünyanın En Uzun Yaşayan Hayvanı Hangisi?

Dünyada yaşayan canlı gruplarının bazıları şaşırtıcı derecede uzun ömürlüdürler. Bu uzun ömürlü canlılar arasında bazıları vardır ki bunlar yaşadıkları uzun ömürleriyle bilim insanlarının merceği altına girmeyi başarmışlardır. Bunların arasında Hydra denilen canlı grubu, ömürlerinin uzunluğu nedeniyle ayrı bir başlıkta incelenmeyi hak ediyor.

Hydralar, tıpkı birer denizanası gibi görünürler ve oldukça yumuşak bir gövdeye sahiptirler. Omurgasız canlılar sınıfında yer alan bu canlılar aslında -teknik olarak- ölümsüzdürler. Çünkü bu canlı türü çoğalır ve klonlanır.

Yani yırtıcı hayvanlar, hastalıklar ve farklı doğal nedenlerden ötürü Hydraların yaşamı son bulmaktadır. Fakat tüm bu potansiyel tehlikelerin yok sayıldığı bir senaryo düşünüldüğünde Hydralar sonsuza dek yaşayabilirler ve belirli bir ömür çizelgeleri yoktur.

İşte Dünyadaki Ömrü En Uzun Hayvan Türleri Sıralaması

Dünyada pek çok canlı bulunur ve hepsi bir gün mutlaka ömrünü tamamlar. Bu hayvanlar alemi arasında uzun ömrüyle dikkat çeken ve incelemelere konu alan hayvanlar da yok değildir. En uzun yaşam süresine sahip hayvanlar aşağıda sıralandığı gibidirler.

Grönland Köpekbalığı: Grönland köpekbalıkları yakın zamanda yapılan deniz araştırmaları ile keşfedildiler. Doğal yaşam alanlarından binlerce kilometre uzakta yaşayan bu tür 250-500 yıl arası yaşayabilme potansiyeline sahiptirler ve bu durum bilim açısından dudak uçuklatıcı bir vaziyettir.

Kayabalığı: Kayabalıkları yapılan araştırmalara göre en az 200 yıl boyunca yaşarlar. Pembe ve kahverengi karışımı bir renge sahip bu balıklar Pasifik Okyanusu'nda görülürler ve 97 santimetreye kadar büyüyebilmektedirler.

Grönland Balinası: Grönland balinaları da en uzun ömre sahip deniz canlılarından bir tanesidir. Yapılan araştırmalara göre bu tür ortalama 60-80 yıl kadar yaşarlar. Fakat bazı incelemelerin ortaya koyduğu bilgilere göre bazı Grönland Balinaları 150-200 yıldan fazla yaşayabilmektedirler.

İnci Midyeleri: Asıl yaşam yeri olarak nehirlerde ve akarsularda yaşayan bu balıklar 250 yıldan fazla yaşayabilirler. Bilinen en yaşlı İnci Midyesi 280 yıl kadar yaşamıştır. Fakat insan kaynaklı faktörler sebebiyle bu türün nüfusu hızla azalmaktadır.

Tüp Solucanı: Tüp solucanları denizin derinliklerinde bulunurlar. 200 yıl kadar yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çeken tüp solucanlarının arasında 300 yıldan fazla süre yaşamış olanlar da tespit edilmiştir. Tüp solucanlarının uzun yaşamasındaki esas sebep, denizlerde onları avlayacak pek fazla avcının yer almamasıdır.