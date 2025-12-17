Dünyanın en yeşil kampüsleri Türkiye’de

Dünyanın en saygın sürdürülebilirlik derecelendirmelerinden biri olan UI GreenMetric 2025 Yeşil Üniversite Endeksi açıklandı. Türkiye, ilk 500'de yer alan 54 üniversitesiyle dünya birincisi oldu. 6 üniversitesi ilk 100'e girmeyi başardı. Üniversiteler kampüs altyapısı, enerji verimliliği, atık ve su yönetimi, ulaşım ve çevre politikaları gibi başlıklarda değerlendirildi. Listede 105 ülkeden bin 745 üniversite yer aldı.

İLK 100'DE 6 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'den 6 üniversite dünyanın en yeşil ilk 100 üniversitesi arasına girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi 25'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi 48'inci sırada yer alarak ilk 50'ye girerken; Erciyes Üniversitesi 66'ncı, Ege Üniversitesi 83'üncü, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu ve Yeditepe Üniversitesi 91'inci sıradan ilk 100'e girdi. Sıralamada dikkat çeken en önemli unsurlardan biri başarının yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmaması oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Kayseri, Sakarya, Bartın, Kütahya, Gaziantep ve Ağrı gibi birçok ildeki üniversiteler çevre dostu uygulamalarıyla üst sıralarda yer aldı. Böylece sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs anlayışının tüm Anadolu'ya yayıldığı görüldü. GreenMetric'in değerlendirmeye aldığı ülkeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de ilk kez yer aldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs ülkesi olarak dünyada 580'inci sıradan listeye girdi. KKTC'de bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ise Türkiye üniversitesi olarak değerlendirilerek 55'inci sıraya yerleşti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin uluslararası sıralamalarda gösterdiği başarıyı memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, yalnızca akademik üretimde değil sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümde de küresel rekabette ön sıralarda yer alındığını söyledi. Özvar, YÖK tarafından yürütülen Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi ile üniversitelerin enerji verimliliği, atık ve su yönetimi ile çevreci ulaşım uygulamalarının teşvik edildiğini ifade etti.