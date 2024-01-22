Dünya’nın Güneş Etrafında Dolanırken İzlediği Yola Ne Denir, Şekli Nasıldır?

Dünyanın güneş etrafında dolanırken ne tür hareketler sergilediği, hangi açıları kullandığı ve bunların somut karşılıklarının neler olduğunun hepsi birer bilimsel araştırma konusudur. Uzay bilimiyle ve dünyanın yapısı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen bütün bilim dalları için dünyanın güneş etrafında dolanırken izlediği yola ne denir ve şekli nasıldır sorusunun yanıtı kritik bir öneme sahiptir.

Dünya'nın Güneş Etrafında Dolanırken İzlediği Yola Ne Denir?

Dünya'nın Güneşin etrafında düzenli şekilde sergilediği hareketlere bilim dilinde "yörünge" denmektedir.

Dünyanın eliptik yani oval bir yörünge (yani yol) üzerinde Güneş etrafında dolanma eylemi her sene tekrar eder ve dünya ilk günkü konumuna geldiğinde bir yıl tamamlanmış olur. Yani yörüngede geçen her bir tam dönüş, bir yıla tekabül eder.

Dünyanın Yörüngesinin Şekli Nasıldır?

Dünyanın yörünge şekline "elips" denmektedir. Elips şeklinde olan Dünya'nın yörüngesi de Güneş'in bir odak noktasında konumlanmıştır. Bu eliptik yörünge de Dünya'nın Güneş etrafında dönüşünü açıklamakta kullanılır.

Yani, Dünya, bir dünya yılı boyunca devamlı olarak Güneş'e doğru biraz daha yaklaşır, bu tüm dünyada mevsimlerin yaşanmasına da neden olmaktadır. Daha sonra dünya güneşe nasıl yaklaştıysa benzer bir şekilde güneşten uzaklaşır.

Sonuç olarak dünya eliptik bir yörüngeye sahip olduğu için, dünyanın tüm bu hareketlerin mevsimlerin meydana gelmesine ve dünya'nın güneşe olan mesafesinin devamlı surette değişmesine neden olur.