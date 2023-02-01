Dünyanın Güneş etrafında yaptığı hareket nedir sorusu ilkokulda fen bilgisi ya da sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin sıkça sorduğu bir sorudur. Öğrenciler şu soruların cevaplarını merak ederler; dünyanın güneş etrafında dönüşü sonuçları, dünyanın Güneşin etrafında yaptığı harekete ne denir, Dünya Güneş etrafında hangi yönde döner ve nasıl hareket eder? Biz de sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

Dünyanın Güneş Etrafında Yaptığı Hareket Nedir? Dünyanın Güneş Etrafında Dönüşü Ne Kadar Sürer, Hangi Yönde Döner?

Yer küre yani Dünyamız kendi etrafında ve Güneş etrafında belirli sürelerde tamamladığı hareketler yapar. Bunun sonucunda da günler, mevsimler ve yıllar meydana gelir. Dünya küre şeklinde olduğu için bir tarafta gündüz yaşanırken diğer tarafta gece yaşanmaktadır. Dünya'nın Güneş'e bakan kısmı aydınlık olurken Güneş'i görmeyen kısmı karanlık kalır. Dünya'nın kendi etrafındaki bir tam tur dönüşü 24 saat sürer ve bu şekilde bir gün oluşur. Dünya Güneş'in etrafında batıdan doğuya doğru döner. Böylece Dünya'da doğudaki ülkeler ve iller batıdakine göre Güneş'i önce görür. Bunun en güzel örneği Ramazan ayında doğudaki illerin batıdaki illere göre önce iftar açmasıdır.

Dünya kendi etrafında dönüşünün yanı sıra Güneş'in etrafında da eliptik bir yörüngede döner. Bu dönüşü de 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu dönüş sonucunda 1 yıl geçmiş olur ve mevsimler oluşur. Dünya eliptik bir yörüngede döndüğü için bazen Güneş'e daha yakınken bazen daha uzak kalır. Bu da mevsimleri ortaya çıkarır.

Dünya'nın şekli aslında tam olarak küre değildir. Dünya'nın şekline geoit adı verilir. Bu da küreden daha yamuk olduğu anlamına gelir. Kutuplardan basık Ekvatordan şişkin bu şekli sebebiyle ve kendi yörüngesindeki eğiklik ile birlikte Güneş ışınlarının geliş açısı etkilenir. Bu sebeplerden ötürü de Dünya'nın kuzey yarım küresinde yaz mevsimi yaşanırken güney yarım küresinde kış mevsimi yaşanır.

Dünya Güneş etrafında dönüşünü tamamlarken 6 saatlik bir artık zaman ortaya çıkmaktadır. Bu 6 saatlik zaman dilimi 4sene içerisinde 24 saate yani 1 güne tamamlanır. Bu fazladan 1 gün, 4 yılda bir Şubat ayının sonuna eklenir ve 4 yılda bir Şubat ayı 29 gün olmuş olur.