Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dünya'nın ikizi olan gezegen hangisi? Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir?
Giriş Tarihi: 2.12.2021 11:00 Son Güncelleme: 2.12.2021 11:00

Dünya'nın ikizi olan gezegen hangisi? Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir?

Dünya’nın ikizi olan gezegen hangisi? Dünya’nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir?

Güneş sistemi içerisinde sekiz gezegen barınmaktadır. Tabii bu sayı resmi rakamlara göredir. Keşfedilmeyen birden çok gezegenin olduğu düşünülmektedir. İçerisinde yaşadığımız Dünya gezegenine çok benzer bir gezegen olduğu da yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir? İşte ayrıntılar...

Güneş'in etrafında dönen birçok farklı yapıya sahip gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler içerisinde özellikle bazı ayrıcalıkları ile dünyanın ikizi bir gezegen bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu gezegen Dünya'nın ikizi olarak tabir edilmektedir. Tarihteki araştırmalarda Dünya'nın ikiz gezegeninde de yaşamın olduğu düşülmekteydi. Fakat günümüz teknolojisi ile yapılan araştırmalar yaşamın olmadığını ortaya koymuştur.

DÜNYA'NIN İKİZİ OLARAK BİLİNEN GEZEGEN

Dünya, Güneş sistemi gezegenlerinden bir tanesidir. Güneş sistemi içerisinde toplam sekiz gezegen bulunmaktadır. Dünya'nın ikizi olan gezegen Venüs'tür. Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. Dünya ise bu sıralamada Venüs'ten sonra gelmektedir. Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinmektedir.

Güneş sistemi gezegenlerinin Güneş'e olan uzaklıkları yakından uzağa olmak üzere şu şekildedir;

Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter - Satürn - Uranüs - Neptün

DÜNYA İLE YAKLAŞIK AYNI BÜYÜKLÜKTE OLAN GEZEGEN

Güneş sistemi gezegenlerinin büyüklükleri küçükten büyüğe olmak üzere şu şekildedir;

Merkür < mars="">< venüs="">< dünya="">< neptün="">< uranüs="">< satürn=""><>

Bu doğrultuda büyüklükleri Dünya'ya en yakın olan gezegenler Venüs ve Neptün diyebiliriz. Dünya ile büyüklük bakımından neredeyse aynı olan gezegen ise Venüs'tür. Dünya'nın ekvatoral çapı 12,756 km iken, Venüs'ün 12,104 km olarak ölçülmüştür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya'nın ikizi olan gezegen hangisi? Dünya'nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA