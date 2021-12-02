Dünya’nın ikizi olan gezegen hangisi? Dünya’nın ikizi olarak bilinen gezegenin adı nedir?

Güneş'in etrafında dönen birçok farklı yapıya sahip gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler içerisinde özellikle bazı ayrıcalıkları ile dünyanın ikizi bir gezegen bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu gezegen Dünya'nın ikizi olarak tabir edilmektedir. Tarihteki araştırmalarda Dünya'nın ikiz gezegeninde de yaşamın olduğu düşülmekteydi. Fakat günümüz teknolojisi ile yapılan araştırmalar yaşamın olmadığını ortaya koymuştur.

DÜNYA'NIN İKİZİ OLARAK BİLİNEN GEZEGEN

Dünya, Güneş sistemi gezegenlerinden bir tanesidir. Güneş sistemi içerisinde toplam sekiz gezegen bulunmaktadır. Dünya'nın ikizi olan gezegen Venüs'tür. Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. Dünya ise bu sıralamada Venüs'ten sonra gelmektedir. Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinmektedir.

Güneş sistemi gezegenlerinin Güneş'e olan uzaklıkları yakından uzağa olmak üzere şu şekildedir;

Merkür - Venüs - Dünya - Mars - Jüpiter - Satürn - Uranüs - Neptün

DÜNYA İLE YAKLAŞIK AYNI BÜYÜKLÜKTE OLAN GEZEGEN

Güneş sistemi gezegenlerinin büyüklükleri küçükten büyüğe olmak üzere şu şekildedir;

Merkür < mars="">< venüs="">< dünya="">< neptün="">< uranüs="">< satürn=""><>

Bu doğrultuda büyüklükleri Dünya'ya en yakın olan gezegenler Venüs ve Neptün diyebiliriz. Dünya ile büyüklük bakımından neredeyse aynı olan gezegen ise Venüs'tür. Dünya'nın ekvatoral çapı 12,756 km iken, Venüs'ün 12,104 km olarak ölçülmüştür.