Dünyanın İlk Tapınak Kalıntıları Nerede Bulunmuştur? Dünyanın En Eski Tapınağı Nerede, Hangisi?

Tapınaklar, insanların dini ritüellerini gerçekleştirdikleri bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın ilk tapınak kalıntıları nerede bulunmuştur, sorusuna Şanlıurfa'ya 18 kilometre uzaklıkta bulunmuştur yanıtını verebiliriz. Dünyanın en eski tapınağı nerede ve dünyanın ilk tapınağı nedir sorularına Göbekli Tepe'de yanıtını verebiliriz. Göbeklitepe ilk tapınak mı, sorusuna daha eskiye dayanan bir tapınak bulunamadığı yanıtını verebiliriz. Göbekli Tepe ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Tapınak Nedir?

Tapınak, ibadethane ya da mabet, yüce bir varlığa tapınılan ve bazı diğer dinî ritüellerin gerçekleştirildiği kutsal yapıya denir. Türkçe tapınak sözcüğü tapmak kökünden gelir.

Tapınak, herhangi bir dinî inanç, gelenek veya akımın dinî uygulamalar, âdetler, ibadetler ve ritüeller için yapılan, çoğunlukla kutsal kabul edilen yapıdır. Bağlı olduğu din ve ibadetlere göre tapınaklar hem yapısal hem de anlamsal açıdan farklı olabilirler. Bir dinde birden çok tapınak türü bulunabilir.

Dünyanın İlk Tapınak Kalıntıları Nerede Bulunmuştur?

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şanlıurfa ilinin 18 km kuzeydoğusunda ilk tapınak kalıntıları bulunmuştur. Haliliye ilçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında yer alan Neolitik bir arkeolojik sit alanıdır. Yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edildiği düşünülür. Bazı kaynaklarda "tarihin sıfır noktası" nitelendirmesiyle de anılmaktadır. Göbekli Tepe'deki tapınak kalıntıları, insanların bu dönemde karmaşık sosyal organizasyonlar kurduğunu ve ayinle ilgili davranışların ortaya çıktığını göstermektedir.

Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski megalitleri olan taş sütunlarla, bir dizi büyük dairesel yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıların üzerinde motifler, yer yer bir süsleme olmayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır. Dikilitaşların çoğu üzerinde insan, eller ve kollar, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Hayvan motiflerinde boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, yaban ördeği ve akbaba en sık görülen motiflerdir. Bu motiflerin bir öykü, bir anlatım veya bir mesaj ifade ettiği düşünülmektedir. Tepe üzerinden kuzey ve doğuya bakıldığında Toros Dağları ve Karaca Dağ etekleri, batıya bakıldığında Şanlıurfa platosu ile Fırat ovasını ayıran dağ silsilesi, güneye bakıldığında ise Suriye sınırına kadar Harran Ovası görülmektedir.

Dünyanın En Eski Tapınağı Nerede, Hangisi?

Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a ait olduğu düşünülen bu yapıda T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları ise taş duvarlarla örülmüştür. Yapının merkezinde daha yüksek boyda olan iki dikilitaş, karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bölgede yapılan kazılarda çıkartılan bazı heykel ve taşlar, günümüzde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

Göbeklitepe MÖ 9600–9500 yılları arasına tarihlenen dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihî yapısıdır. Göbekli Tepe'deki en eski faaliyetlerin tarihlendirme olanağı şimdilik yoktur; fakat bu anıtsal yapılara bakıldığında Paleolitik Çağ'a kadar uzanan, birkaç binyıl daha eskiye, epipaleolitike kadar giden bir geçmişi olduğu düşünülmektedir. Göbekli Tepe'nin bir kült merkezi olarak kullanımının MÖ 8000 tarihine kadar devam ettiği ve bu tarihten sonra terk edildiği, başka veya benzer amaçlarla kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe, UNESCO tarafından 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine alındı ve 2018'de kalıcı listeye girdi.