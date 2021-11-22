Dünya’nın kaç uydusu var? Dünya’nın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Dünya; iç çekirdek-dış çekirdek, ateş küre, hava küre, taş küre ve su küre olmak üzere beş katmandan oluşmaktadır. Dünya yüzeyinin %29'u kara iken %71'lik kısmını sular oluşturmaktadır. Farklı isim ve özelliklere sahip olan Dünya ile ilgili tüm merak edilenler…

Dünya'nın Uydusu

İki gezegen hariç diğer gezegenlerin uyduları bulunmaktadır. Dünya'nın bir uydusu bulunmaktadır. Bilindiği üzere Dünya'nın tek uydusu Ay'dır. Ay'ın Dünya ile ortalama Mars büyüklüğünde bir cismin çarpışması sonucu oluşmuş olabileceğine dair düşünceler vardır. Ay, aynı zamanda güneş sistemi içerisinde bulunan en büyük beşinci uydu olma özelliğine sahiptir.

Dünya'nın İsimleri

Gezegenler isimlerini genellikle Roma ya da Yunan mitolojisinden almaktadır. Ancak Dünya'nın ismini buradan almadığı bilinmektedir. Ancak Dünya'ya bazı dillerde Gaia ya da Terra denildiği bilinmektedir. Ayrıca dilimizde Dünya'ya toprak ana şeklinde de tanımlama yapılmaktadır.

Dünya'nın Özellikleri