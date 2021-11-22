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Giriş Tarihi: 22.11.2021 19:27 Son Güncelleme: 22.11.2021 19:27

Dünya'nın kaç uydusu var? Dünya'nın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Dünya’nın kaç uydusu var? Dünya’nın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Üzerinde yaşadığımız gezegen olan Dünya, güneş sistemi içerisinde güneşe en yakın üçüncü gezegendir.  Kayalar ve suların var olduğu Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir. Yaklaşık 4,5 milyar yıldan daha fazla önce oluştuğu bilinen Dünya güneş sistemindeki en yoğun gezegen olma özelliğine de sahiptir. Peki, Dünya’nın kaç uydusu var? Dünya'nın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

Dünya; iç çekirdek-dış çekirdek, ateş küre, hava küre, taş küre ve su küre olmak üzere beş katmandan oluşmaktadır. Dünya yüzeyinin %29'u kara iken %71'lik kısmını sular oluşturmaktadır. Farklı isim ve özelliklere sahip olan Dünya ile ilgili tüm merak edilenler…

Dünya'nın Uydusu

İki gezegen hariç diğer gezegenlerin uyduları bulunmaktadır. Dünya'nın bir uydusu bulunmaktadır. Bilindiği üzere Dünya'nın tek uydusu Ay'dır. Ay'ın Dünya ile ortalama Mars büyüklüğünde bir cismin çarpışması sonucu oluşmuş olabileceğine dair düşünceler vardır. Ay, aynı zamanda güneş sistemi içerisinde bulunan en büyük beşinci uydu olma özelliğine sahiptir.

Dünya'nın İsimleri

Gezegenler isimlerini genellikle Roma ya da Yunan mitolojisinden almaktadır. Ancak Dünya'nın ismini buradan almadığı bilinmektedir. Ancak Dünya'ya bazı dillerde Gaia ya da Terra denildiği bilinmektedir. Ayrıca dilimizde Dünya'ya toprak ana şeklinde de tanımlama yapılmaktadır.

Dünya'nın Özellikleri

  • Güneş sistemindeki 3. gezegendir.
  • İçerisinde yaşam ve sıvı barındıran tek gezegendir.
  • 4,5 milyar yıldan fazla süre önce oluşmuştur.
  • Dünya'nın yer çekimi güneş ay ve diğer nesnelerle etkileşime girer.
  • Yörünge eksenine göre eğik döndüğü için mevsimler oluşur.
  • Yer benzeri gezegenler grubunda kütlece ve hacimce en büyüğüdür.
  • Güneş sistemindeki en yoğun gezegendir.

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Dünya'nın kaç uydusu var? Dünya'nın uydu sayısı, isimleri ve özellikleri
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