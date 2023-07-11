Dünyanın Kaçta Kaçı Su? Dünyanın Yüzde Kaçı Sularla Kaplıdır?

Dünyadaki suyun önemli bir kısmı tuzlu sudur. Dünyanın kaçta kaçı su sorusu araştırılırken bu husus da özellikle incelenmelidir. Dünyanın yüzde kaçı su araştırmasında tatlı suyun son derece az olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu nedenle su konusunda gerekli bilinç oluşmalıdır. Su araştırmalarında da bu konu üzerinde durulmaktadır. Dünya kütlesinin yüzde kaçı sularla kaplıdır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Dünyanın Kaçta Kaçı Su?

Dünyanın önemli bir kısmı sudur. Dünya haritasına baktığınızda da dünyanın önemli bir bölümünün okyanus ve denizlerden oluştuğunu göreceksiniz. Dünyanın yaklaşık 2/3'lük kısmı sularla kaplıdır. Söz konusu oran, ağırlıklı olarak tuzlu sudur. Dünyadaki suyun % 97.5'i okyanus ve denizlerdeki tuzlu sudan oluşmaktadır. Geri kalan % 2.5'lik kısım da yer altı suları, buzul ve çok derin kısımlarda bulunan jeolojik tabakalardır.

Dünya Kütlesinin Yüzde Kaçı Sularla Kaplıdır?

Dünya kütlesinde en fazla kütleye sahip olan madde sudur. Suyun önemli bir kısmının tuzlu sulardan oluşması, kâinatın temiz kalması ve dengesi için çok önemlidir. Tatlı suyun ise yer altı sularından oluşması, bilinçsiz sondaj çalışmaları konusunda daha hassas olunması gerektiği konusunda bizlere fikir vermektedir.

Dünya, 4 jeolojik zaman diliminde oluşmuştur. Daha öncesinde dünya kara parçalarının tamamı sular altında idi. 4 jeolojik zaman sonrasında dünya, günümüzdeki şeklini almıştır. Bu şekil ortaya çıkarken sular da çekilmiştir.