Dünyanın Merkezi Kaç Km Derinlikte? Dünyanın Çekirdeği Ne Kadar Derinde Yer Alıyor?

Çekirdek, adından da anlaşılacağı gibi dünyanın merkezinde yer alan bölümdür. Dünyanın çekirdeği ne kadar derinde sorusu da özellikle fen bilgisi ve coğrafya derslerinde incelenen bir konudur. Dünyanın çekirdeği kaç km derinlikte sorusunun cevabı genel kültür açısından da çok önemlidir. Çok sayıda bilgi yarışmasında bu sorunun gündeme geldiği görülür. Dünyanın merkezi kaç km gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Dünyanın Çekirdeği Ne Kadar Derinde?

Dünya, küre şeklinde bir yapıdır. Bu yapının merkezinde çekirdek adı verilen bir bölüm bulunur. Dünya yüzeyinin tam merkezine gelen bu kısım tamamen metalden oluşur. Söz konusu bölüm oldukça sıcaktır. Çekirdeğin dış kısmının demir ve nikel karışımından oluştuğu sonucuna ulaşılan bilimsel çalışmalar vardır. Çekirdeğin iç kısmında ise magma ve sıcak taşlar bulunur.

Dünyanın merkezinde bulunan çekirdeğin ne kadar derinde olduğu da merak edilenlerden biridir. Çekirdeğin dünya yüzeyine olan mesafesi 3480 km'dir. Bu mesafe kutup bölgelerinde biraz daha kısadır. Çünkü dünya yapısı itibariyle kutuplardan içe doğru basıktır.

Dünyanın Çekirdeği Kaç Km Derinlikte?

Dünyanın çekirdeği, güneş kadar sıcaktır. Bu sıcaklık dünya için son derece faydalıdır. Yerçekimi adı verilen çekim kuvvetinin oluşmasının temel nedeni de dünyanın çekirdeğidir. Demir ve nikel karışımından oluşan bu katman, güçlü bir çekim kuvveti oluşturur. Dış çekirdeğin çekim gücü, dünyadaki yerçekiminin yaklaşık 3 katıdır. Yapılan araştırmalarda iç çekirdeğin her bin yılda yaklaşık 1 cm büyüdüğü tespit edilmiştir. Çekirdek büyüdükçe sıcaklığı da artar. Radyoaktif izotop olarak adlandırıla maddelerin bozunması da çekirdeğin ısısını artıran etmenler arasında sayılır. Çekirdeğin ısısının artması, dünyanın ısı dengesinin bozulmasının da önemli bir nedenidir. Küresel ısınmanın nedenlerinden biri de çekirdeğin ısınmasıdır.