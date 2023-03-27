Dünyanın Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Dünya’nın Mı?

Dünyanın nasıl yazılır sorusu pek çok kişinin aklına takılmaktadır. Bunun sebebi ise kullanıldığı yere göre yazılışında değişiklik olmasıdır. Böyle bir durumda ise kişi, hangi durumda nasıl yazılacağını öğrenmek ister. Eğer bu kişilerdenseniz bunu öğrenmek için doğru yerdesiniz. Çünkü içeriğimizde TDK açıklaması ile doğru yazılışı Dünya'nın mı sorusunun cevabına ulaştık. Eğer sizde bunu bilmek istiyorsanız haberimizin devamına inip Dünyanın nasıl yazılır öğrenebilirsiniz.

Dünyanın Nasıl Yazılır?

Dünya kelimesi temel olarak iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan biri cins isim diğeri ise özel isimdir. Dünyanın kelimesini yazıya dökeceğimiz zaman ise dikkat etmemiz gereken şey, cümle içerisinde bu kelimeyi özel isim olarak mı, yoksa cins isim olarak mı kullanacağımızdır. Çünkü bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Özel isim olarak kullanılıyorsa; Dünya'nın

Cins isim olarak kullanılıyorsa; Dünyanın

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Dünya'nın Mı?

TDK'ye göre, bütün özel adlar büyük harfle başlar. Ama dünyanın kelimesi gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle başlar.

Dünyanın İle İlgili Örnek Cümleler

- Bafra tütünü son zamanlarda oldukça popüler olup dünyanın en ünlü tütünleri arasında yerini almıştır.

- Dünyanın üzerinde yaşayan benden başka hiç kimse bu cihazın arızasını bulamaz.

- Burası da dünyanın en büyük kömür yataklarından biridir.

- Kendi çocuklarına daha kaliteli bir hayat sunabilmek isteyen, dünyanın altını üstüne getirip ve bunu vize sıkıntısı çekmeden rahatça yapabilmek isteyen ya da uluslararası alanlarda ticaret yapma fırsatını yakalamak isteyen kişiler için büyük bir fırsat olan bu antlaşma biraz komplike bir süreçtir.

- Kıtanın olağanüstü doğal kaynaklarından bir başkası, kıtanın üçte birini kaplayan ve dünyanın kereste üretiminin altıda birini sağlayan ormanlardır.

- Parulidae, Passeriformes (ötücükuşlar) takımının Passeres (özötücüler) alttakımından, tümü Dünya'nın pek çok yerinde yaşayan 119 türü içeren kuş familyasıdır.

- Tıpkı dünyanın en ünlü Fransız markası Bioderma markasının Bioderma Sensibio serisi ürünleri gibi.

- Yukarıda belirtilen tüm bu ürünler uzun süre yapılan araştırmalar sonucu piyasaya sunulan, klinik olarak test edilmiş, eczane güvencesinde satılan, dermatologların önerdiği çok özel ürünler olup, dünyanın pek çok insanı tarafından tercih edildiği çok özel dermokozmetik ürünlerdir.

- Özellikle batı medeniyetleri başta olmak üzere tüm dünyanın boşanma oranlarının arttığı, reel bir istatiksel veri olarak karşımıza çıkıyor.

- Araç kiralama alanında dünyanın markası olmasının yanında firmanın seksen beş ülkede bayiliği bulunup aynı zamanda 9000 ofisi ile hizmet sunuyor.