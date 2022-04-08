Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Buldu Ve Keşfetti? Dünyanın Yuvarlak Olduğu Nasıl İspatlandı?

M.Ö. 500'lü yıllarda dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden Pisagor bunu öğrencilerine de öğretmiştir. Peki, resmi olarak dünyanın yuvarlak olduğunu kim buldu, nasıl bir süreç sonunda bu bilgi kanıtlandı sizler için var olan tüm bilgileri bir araya topladık.

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu İlk Kim Söyledi?

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen isimler arasında öne çıkan isimlere bakıldığında "Sayıların babası" lakabıyla anılan İyonyalı filozof Pisagor'u görebiliriz. M.Ö. 570 ile 495 yılları arasında yaşayan ve matematik öncülerinden kabul edilen Pisagor'a göre dünya düz bir tepsi şeklinde değil daha çok küreyi andıran bir şekle sahipti. Asıl ilgi alanı her ne kadar matematik olsa da doğadan da kopamayan ünlü matematikçi Pisagor dünyanın küre şeklinde olduğunu ve döndüğünü düşünüyordu.

Matematik ve geometri kullanarak yaptığı çoğu hesaplama sonucunda Pisagor dünyanın sabit bir merkez olduğunu ve güneşle ayın dünya etrafında döndüğünü düşünmekteydi. Bunu öğrencilerine de aşılayan Pisagor araştırmalarını ilerletip dönenin güneş ve ay olduğunu değil dünya olduğunu da hesaplamıştı. Bu çalışmalar Pisagor'u dünyanın yuvarlak olduğunu söylenen ilk kişi yapıyor ancak sağlam kanıtlara dayandıramadığı için dünyanın yuvarlak olduğu keşfi maalesef kendisine ait değil.

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Kim Keşfetti? Yuvarlak Olduğu Nasıl Bulundu?

Farklı görüşler ve çalışmalarla tarih boyunca birbirini etkileyen önemli kişiler hep var olmuştur. Pisagor'un "dünya yuvarlaktır" düşüncesiyle ateşlenmeye başlayan bu kıvılcım Portekizli kâşif Ferdinand Macellan sayesinde ispatlanmış oldu. Yaşadığı dönem boyunca sürekli keşifler yapan Portekizli Macellan 1505 yılında yani henüz 25 yaşında iken denizlerde keşif yapmaya başladı. Tarihler 1512'yi gösterdiğinde ise bu sefer dünyanın yuvarlak oluşunu kanıtlamak üzere bir sefere başladı.

Dünyanın yuvarlak olduğu nasıl bulundu sorusu işte bu deniz seferi ile başlamış oldu. Kilisenin ısrarla "dünya düzdür" söylemine inanmayan ünlü kâşif seyahati boyunca gün ve saatleri not alarak hesaplamalar yaptı. Çıkmış olduğu bu seyahat aynı zamanda "ilk dünya gezisi" olarak tarihe de geçti. Seferini tamamlayan ve başlangıç noktasına geri dönen Ferdinand Macellan aldığı notlarda saat farklılıkları ele alarak uzun hesaplamalar yaptı ve sonunda haklı mücadelesini "dünya yuvarlaktır" ispatı ile tüm insanlığı göstermiş oldu.