Dünyaya açılan pencere

Kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları kapsamında, kırk Türk üniversitesindeki bazı programların öğrenme kazanımları, kalite güvencesini sağladıkları YÖKAK tarafından onaylanarak Yükseköğretim Kuruluna sunuldu. Bu çerçevede kırk üniversitenin ilgili programları diplomalarında TYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi de bu kapsamda yer alarak logo kullanımına başladı. TYÇ logosu, Kalite güvencesini sağlamış yükseköğretim programlarında mezunlarının diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde yer alacak. Böylece, Türkiye'deki 129 diploma programı mezunlarının, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterlilikleri ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımları karşılıklı olarak tanınacak. AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmeleri ya da istihdam olmalarını sağlayacak bu uygulama Lizbon Antlaşması gereğince de akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkân verecek.Konu ile ilgili açıklama yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TYÇ'nin Türkiye eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin Avrupa ve dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi. Mezunların sahip oldukları diploma ve belgeleri kullanarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve istihdam fırsatlarına erişiminin kolaylaşmasının da hedeflendiğini belirten Rektör Ataç, şöyle konuştu: "Diploma, sertifika veya belgenin üzerinde TYÇ logosunun bulunması, o programın kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğini, yeterliliğe erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğunu gösterir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine açık bir referans taşıdığını belirtir. Diploma ve belgelerde yer alan TYÇ logosu nitelikli işgücünün oluşmasında kurumlar arasında oluşturulan güçlü koordinasyon ve iş birliğinin göstergesi niteliğindedir. Bunlarla birlikte mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınarak istihdam edilme imkânı ciddi derecede artacaktır. Üniversite olarak kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm bölümlerimizde akreditasyon sürecine dair yoğun çalışmalar devam ediyor. Kalite yolculuğunun hiç sonlanmayacak bir yolculuk olduğunun farkında olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"