Dünya’ya en yakın gezegen hangisidir? Dünya’ya yakınlıklarına göre gezegenlerin isimleri ve sıralaması

Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), tarafından kabul edilen sekiz farklı gezegen bulunmaktadır. Güneş Sistemi'nde, resmî olarak kabul edilen sekiz gezegenden başka, bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi her sene tartışma konusu da açmaktadır. Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegen; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklindedir. Dünya bu sıralamada 3. sırada yer almaktadır.

DÜNYA'YA EN YAKIN GEZEGEN

Dünya Güneş'e en yakın 3. Gezegendir. Mavi renkte görünmekte olup, 1 tane uydusu vardır ve ismi Ay'dır. Dünya kutuplardan basık ve ekvatordan ise şişkin bir yapıya sahiptir. Yani Geoid ve Elips şekillerinde diyebiliriz. Canlı yaşamı bilindirdiği bilinen tek gezegendir. Kendi ekseni etrafında yaklaşık 23 saat 56 dakika ve 4 saniyede döner. Bir günün süresi (Güneş'e göre) 24 saattir. Bir yıl yaklaşık 365.25 gündür. Eksen eğikliği 23.44°'dir. Dünya'ya çok benzer bir gezegen daha vardır. O gezegenin ismi Venüs'tür. Neredeyse Dünya'nın ikizidir. Dünya'ya yakınlık derecesine göre sıralama şu şekildedir:

Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

Dünya'ya en yakın gezegen Mars'tır fakat bazı araştırmalar Venüs'ün de yakın olabileceği kanısındadır. Venüs, yılın belirli bir döneminde yörüngesel olarak Dünya'ya en yakın gezegen konumuna geliyor. Dünya en uzak ise Neptün'dür.