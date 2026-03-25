Dünyaya Türk damgası: Matematik olimpiyatında çifte başarı

Türkiye, uluslararası bilim arenasında bir kez daha gurur tablosu çizdi. 13-18 Mart 2026 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Maykop şehrinde düzenlenen XI. Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler tarihi bir başarıya imza attı. 35 ülkeden genç matematikçilerin yarıştığı organizasyonda Türkiye, dünya birinciliği ve ikinciliğini kazanarak adını zirveye yazdırdı. Uluslararası düzeyde prestijli olimpiyatlar arasında gösterilen organizasyonda Türkiye'yi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere" projesi kapsamında belirlenen milli takım temsil etti. Türkiye genelinde yapılan seçmelerle oluşturulan 8 kişilik ekip, hem senior hem junior kategorilerde önemli dereceler elde etti.

TAM PUANLA DÜNYA BİRİNCİSİ

Senior kategoride yarışan Poyraz Deniz Koçulu, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla dünya birincisi oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride Tuğra Özbey Eratlı ise dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kazandırdı. Seracettin Burak Müftüoğlu gümüş madalya alırken, Bartu Kalkan mansiyon ödülüne layık görüldü.

GENÇLERDEN ÇİFTE BRONZ

Junior kategoride de Türkiye başarı grafiğini sürdürdü. Timuçin Tunç Bozkan ve Eyüp Ege Dündar bronz madalya kazanırken, Demir Karslıoğlu mansiyon elde etti. Böylece Türkiye, iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalyayla olimpiyatı tamamladı.