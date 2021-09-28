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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:51

Duru Eş Anlamlısı Nedir? Duru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Duru Eş Anlamlısı Nedir? Duru Kelimesinin Eş Anlamlısı

Katıksız ve katkısız bir şey gördüğümüzde, denizden, herhangi bir sudan bahsederken çokça kullandığımız kelimelerden biri de ‘duru’ kelimesidir. Duru kelimesinin eş anlamlısı da araştırılmaktadır. Kimi zaman bulmacalarda kimi zaman da sınavlarda karşımıza çıkabilen duru kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'duru' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlısı da en az kendi kadar çok kullanılmaktadır. Eş anlam bilmek yazacağımız metinlere farklılık sağlarken kelime dağarcığımızı zenginleştirir. Bulmacalarda karşımıza çıkabilen duru eş anlamlısı nedir?

DURU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Duru kelimesinin eş anlamlısı dilimize Arapçadan geçmiş olan 'berrak' kelimesidir.

Duru ve berrak kelimeleri cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirken cümlede herhangi bir anlam bozukluğuna sebep olmazlar.

Duru kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "clear" kelimesidir.

DURU KELİMESİNİN ANLAMI

Duru kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:

  • Bulanık olmayan, temiz, berrak
  • Pürüzsüz ten
  • Arınmış, karışık olmayan dil, üslup.

DURU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Deniz çok berrak olduğu için herkes suya akın etti.
  • Duru ve bembeyaz teni soğuktan kırmızıya dönmüştü.
  • O yazarın dili çok duru ve akıcı olduğu için okunması çok kolay.

DURUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu sabah hava oldukça berraktı.
  • Berrak gibi bir yüzü vardı, bakmaya doyamıyordum.
  • Köyümüzün kuyusundaki su birçok diğer köydekinden daha berraktır.

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Duru Eş Anlamlısı Nedir? Duru Kelimesinin Eş Anlamlısı
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