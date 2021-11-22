Türkçenin köklü tarihi ile pek çok kelime geçmişten günümüze değişime uğrayarak gelmeyi başarmıştır. Bu yüzden dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçedeki kelimelerin anlamları ve kökenleri merak edilmektedir. Bu yüzden kişiler cümlelerinde doğru ifadeleri kullanmak için sözlüklerden ya da internet üzerinden yardım alarak bunların anlamlarını araştırmaya koyulur. Peki, Duru eş anlamlısı nedir? Duru kelimesinin eş anlamlısı kökenleri ve kurulabilecek cümle örnekleri nelerdir? İşte duru kelimesi hakkında bilinmesi gereken her şey.

Duru kelimesinin anlamı

Duru kelimesi pırıl pırıl olan, tertemiz ve berrak görünen her şey olarak tanımlanır. Aynı zamanda saf bir güzelliği olan kişileri tanımlamak için de duru kelimesi tercih edilebilir. Her kesim tarafından bilinmese de dilimize Uygur döneminden kalan ve değişim göstererek günümüze kadar gelen bu kelime aynı zamanda kız çocukları için özel isim olarak da kullanılabilir. Bu yüzden anne ve babalar tarafından duru kelimesinin anlamı ve kökeni detaylı bir şekilde araştırılır. Duru kelimesi günlük hayat içerisinde sıkça duyduğumuz ve doğal güzellikleri tanımlamak için başvurduğumuz bir kelimedir.

Duru kelimesinin eş anlamlısı

Duru kelimesinin kökeni Uygurlardan gelmektedir. Bu kelimenin eş anlamlıları berrak, saydam ve saftır. Berrak kelimesi de eş anlamlısı olan duru kelimesi gibi kız çocukları için isim olarak kullanılabilir. Birbirinden yazılış olarak tamamen farklılaşan bu kelimeler birbirileri yerine cümle içerisinde rahatlıkla tercih edilebilir. Saf, berrak ve saydam kelimeleri duru kelimesi yerine kullanıldığında ortaya bir anlatım bozukluğu çıkmayacaktır.

Duru kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Çok duru bir güzelliği olduğu için herkes ona hayrandı.

Antalya'nın denizi çok duru ve temizdir.

Su duru olduğu için turistler denize akın etti.

Duru kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Duru kelimesinin eş anlamlıları olan saf, berrak ve saydam kelimeleri ile aşağıdaki cümleler kurulabilir: