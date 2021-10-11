Duru Zıt Anlamlısı Nedir? Duru Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Duru sözcüğü birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu etkileşimi sağlayan unsursa günlük hayatımızda oldukça sık kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bunlara ek olarak duru kelimesinin hem terim hem mecaz anlamı bulunmaktadır. Ayrıca halk ağzıyla bilinen bazı anlamları da bulunmaktadır.
DURU KELİMESİNİN ANLAMI
Duru sözcüğü anlam ilişkisi yönünden oldukça kuvvetli bir kelimedir. Bu nedenle birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu sözcüğün anlamını daha iyi kavramak için eş anlamlısını bilmek oldukça önemlidir. Duru kelimesinin eş anlamlıları ise 'arınmış, berrak, safi, yıldızlı' sözcükleridir. Bu bilgiler ışığında duru sözcüğünün anlamları şu şekildedir:
DURU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
Duru kelimesinin zıt anlamlısı bulanıktır. Duru sözcüğü birçok anlamı beraberinde getirmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi duru kelimesinin anlam ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Özellikle eş anlam bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Duru sözcüğünün en önemli eş anlamlıları 'berrak, arınmış' sözcükleridir. Bunun haricinde duru sözcüğünün zıt anlamı bu kelime için daha çok önem arz etmektedir. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise bulanık kelimesidir. Bu iki kelimeyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:
DURU KELİMESİNE BENZER KELİMELER
Duru sözcüğü içerdiği anlamlardan dolayı birçok kelimeyle dolaylı olarak etkileşim halindedir. Buna göre duru kelimesine benzer kelimeler şunlardır: