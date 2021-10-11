Duru Zıt Anlamlısı Nedir? Duru Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Duru sözcüğü birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bu etkileşimi sağlayan unsursa günlük hayatımızda oldukça sık kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Bunlara ek olarak duru kelimesinin hem terim hem mecaz anlamı bulunmaktadır. Ayrıca halk ağzıyla bilinen bazı anlamları da bulunmaktadır.

DURU KELİMESİNİN ANLAMI

Duru sözcüğü anlam ilişkisi yönünden oldukça kuvvetli bir kelimedir. Bu nedenle birden fazla eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu sözcüğün anlamını daha iyi kavramak için eş anlamlısını bilmek oldukça önemlidir. Duru kelimesinin eş anlamlıları ise 'arınmış, berrak, safi, yıldızlı' sözcükleridir. Bu bilgiler ışığında duru sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Bulanık olmayan, pırıl pırıl, temiz.

(gök, hava için) Bulutsuz ve aydınlık.

(ten için) Ak renkli ve pürüzsüz, güzel.

(dil, anlatım, biçem için) Karışık olmayan, yabancı öğelerden arınmış, yalın, pürüzsüz.(mecaz)

İçerdiği taneciklerin çok küçük olmaları nedeniyle içinden geçen ışığın saçılmadığı çözeltilerin niteliği.(kimya terimi)

(ayran, çorba, şurup gibi yiyecekler için) Koyu olmayan, suyu çok olan, sulu.(halk ağzından)

DURU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Duru kelimesinin zıt anlamlısı bulanıktır. Duru sözcüğü birçok anlamı beraberinde getirmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi duru kelimesinin anlam ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Özellikle eş anlam bakımından oldukça zengin bir kelimedir. Duru sözcüğünün en önemli eş anlamlıları 'berrak, arınmış' sözcükleridir. Bunun haricinde duru sözcüğünün zıt anlamı bu kelime için daha çok önem arz etmektedir. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise bulanık kelimesidir. Bu iki kelimeyi ayırt etmek için şu cümle örneklerini verebiliriz:

Duru bir temizlik yapmak için kaliteli malzemeler almamız gerekir.

Suyu bulandırmadan hareket edersek kimse anlamaz.

DURU KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Duru sözcüğü içerdiği anlamlardan dolayı birçok kelimeyle dolaylı olarak etkileşim halindedir. Buna göre duru kelimesine benzer kelimeler şunlardır: