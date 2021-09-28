Durum Eş Anlamlısı Nedir? Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'durum' kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdıkları için cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilirken, bunları bilmek bizim de edebi yanımızı güçlendirebilir. Farklı cümlelerde farklı eş anlamlar kullanmak konuşmamıza ya da metinlerimize çeşitlilik katacaktır. Peki, durum eş anlamlısı nedir?

DURUM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hal (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Ahval (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Davranış (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Vaziyet (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Bu dört kelime de aynı anlamı taşımaktadırlar. Eş anlamlı olan bu beş kelime birbirinin yerine kullanılabilir. Anlatım bozukluğu yaratmadan birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimelere de eş anlamlı adı verilmektedir.

Durum kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "situation" ve "condition" kelimeleridir.

DURUM KELİMESİNİN ANLAMI

Durum kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, mevki, pozisyon.

Duruş biçimi, konum, tavır.

Bireyin toplum içindeki ilişkileri ile belirlenen yeri.

As soylu kelimelerin edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hal. (Bulunma hali, yalın hal.)

DURUM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu durumda oturup beklemekten başka yapılacak hiçbir şey yoktu.

Şirketimiz ekonomik olarak oldukça kötü durumda.

Yeni aldığım saat ikinci el olmasına rağmen çok iyi bir durumdaydı.

DURUMUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM