Durum Eş Anlamlısı Nedir? Durum Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'durum' kelimesinin 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler aynı anlamı taşıdıkları için cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilirken, bunları bilmek bizim de edebi yanımızı güçlendirebilir. Farklı cümlelerde farklı eş anlamlar kullanmak konuşmamıza ya da metinlerimize çeşitlilik katacaktır. Peki, durum eş anlamlısı nedir?
DURUM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu dört kelime de aynı anlamı taşımaktadırlar. Eş anlamlı olan bu beş kelime birbirinin yerine kullanılabilir. Anlatım bozukluğu yaratmadan birbirlerinin yerine kullanılabilen bu kelimelere de eş anlamlı adı verilmektedir.
Durum kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "situation" ve "condition" kelimeleridir.
DURUM KELİMESİNİN ANLAMI
Durum kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
DURUM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
DURUMUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM