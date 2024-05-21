Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genel anlam itibari ile birbirlerinin yerine direkt olarak geçebilen ve birbirlerinin yerine kullanabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldığında anlam bozukluğuna sebep olmaz. Düş kelimesi de eş anlama sahip bir kelimedir. Bu nedenle düşün eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilmek ve düş eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını vermek önemlidir.
Düş kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı aşağıdaki gibidir:
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
Düş kelimesinin eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:
Rüya
Hayal
Düş kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verebilir:
Gece güzel düşler gördüm. / Gece güzel rüyalar gördüm. / Gece güzel hayaller gördüm.
Bu düşü önceden görmüşüm gibi hissediyorum. / Bu rüyayı önceden görmüşüm gibi hissediyorum. / Bu hayali daha önceden görmüşüm gibi hissediyorum.
Gördüklerim düş gibiydi. / Gördüklerim rüya gibiydi. / Gördüklerim hayal gibiydi.