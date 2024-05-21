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Haberler Eğitim Haberleri Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 21.5.2024 16:06 Son Güncelleme: 21.5.2024 16:06

Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe, kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Bu nedenle, dildeki pek çok kelime birden fazla anlamı kolaylıkla ifade edebilir. Bu noktada da eş anlamlı kelimeler devreye girer. Türkçede bilinen pek çok kelimenin eş anlamı bulunur. Eş anlamı olan kelimelerden biri de düştür. Düşün eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını bilebilmek için düş eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.

Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genel anlam itibari ile birbirlerinin yerine direkt olarak geçebilen ve birbirlerinin yerine kullanabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldığında anlam bozukluğuna sebep olmaz. Düş kelimesi de eş anlama sahip bir kelimedir. Bu nedenle düşün eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilmek ve düş eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını vermek önemlidir.

Düş Eş Anlamlısı Nedir?

Düş kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı aşağıdaki gibidir:

  • Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya

Düş kelimesinin eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:

  • Rüya

  • Hayal

Düşün Eş Anlamı Olan Sözcüklerin Cümle İçinde Kullanımı

Düş kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verebilir:

  • Gece güzel düşler gördüm. / Gece güzel rüyalar gördüm. / Gece güzel hayaller gördüm.

  • Bu düşü önceden görmüşüm gibi hissediyorum. / Bu rüyayı önceden görmüşüm gibi hissediyorum. / Bu hayali daha önceden görmüşüm gibi hissediyorum.

  • Gördüklerim düş gibiydi. / Gördüklerim rüya gibiydi. / Gördüklerim hayal gibiydi.

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Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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