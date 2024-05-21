Düş Eş Anlamlısı Nedir? Düşün Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Genel anlam itibari ile birbirlerinin yerine direkt olarak geçebilen ve birbirlerinin yerine kullanabilen kelimelere eş anlamlı kelimeler adı verilir. Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldığında anlam bozukluğuna sebep olmaz. Düş kelimesi de eş anlama sahip bir kelimedir. Bu nedenle düşün eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilmek ve düş eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtını vermek önemlidir.

Düş Eş Anlamlısı Nedir?

Düş kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı aşağıdaki gibidir:

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya

Düş kelimesinin eş anlamlıları ise aşağıdaki gibidir:

Rüya

Hayal

Düşün Eş Anlamı Olan Sözcüklerin Cümle İçinde Kullanımı

Düş kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki gibi örnekler verebilir: