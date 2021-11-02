Düş Zıt Anlamlısı Nedir? Düş Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Düş kelimesinin cümledeki görevlerine baktığımızda karşımıza 2 tür çıkmaktadır. Düş kelimesinin birinci görevi addır. İkinci görevi ise yüklemdir. Bu tarz farklı türleri bünyesinde barındırmasının sebebi ise eş sesli bir sözcük olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca düş kelimesinin anlam dağarcığı da geniş sayılabilir.

DÜŞ KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Düş kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, eş sesli olmasından dolayı birbirinden farklı bazı anlamlar çıkmaktadır. Bunlara ek olarak düş kelimesinin bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. Tüm bu özellikler ayrıca düş kelimesinin anlam ilişkilerinin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Düş kelimesinin anlam kapasitesi iki farklı anlam çerçevesinde oluşmaktadır. Bunlardan birisi rüya kelimesiyle eş anlamlı olan düş kelimesidir. Diğeri de yerçekimi etkisiyle aşağı doğru inmek olan düşmek kelimesidir. Bu bilgilere bakarak düş kelimesinin anlamları şunlardır:

Uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü.

Gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışçasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.(mecaz anlam)

Gerçekleşmesi istenen şey, umut.(mecaz anlam)

Bir şeyi düşte, zihinde canlandırma, tasarlama, yaratma, düşünme yeteneği.

Boşlukta, yerçekiminin etkisiyle, yukarıdan aşağıya doğru inmek.

(insan, hayvan gibi yürüyebilen şeyler) dengesini yitirerek yere serilmek, devrilmek, yıkılmak.

DÜŞ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre düş kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi düş kelimesinin bazı anlam ilişkileri bulunmaktadır. Bu anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. Çünkü düş kelimesinin yanı sıra zıt anlamlısı da oldukça fazla kullanılmaktadır. Düş kelimesinin zıt anlamlısı 'gerçek' kelimesidir. Ayrıca buna ek olarak düş kelimesinin eş anlamlısı 'rüya, hayal' kelimeleridir. Düş kelimesi ve zıt anlamlısını daha iyi ayırt etmek aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Düşümde çok farklı şeyler gördüm ve hayatım değişti.

Biz seni gerçekten sevdik ama sen anlamadın.

DÜŞ KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Düş kelimesinin anlam özelliklerine baktığımızda, diğer kelimelerle etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle düş kelimesine benzer birçok kelime bulunmaktadır. Buna göre düş kelimesine benzer kelimeler şunlardır: