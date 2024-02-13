Düşsel Öge Ne Demek? Cümlede ve Paragrafta Düşsel Ögelerden Yararlanma Nedir?

Edebiyatın geniş konu alanlarından biri de düşsel ögelerdir. Temeli kurguya dayanan edebiyat türlerinde düşsel ögeler, metin türlerine ayrı bir estetiklik ve çekicilik katmaktadır. Özellikle çocuklar olmak üzere hemen her okura hitap eden düşsel ögeli(fantastik anlatım) metinler, geçmişte de günümüzde de oldukça ilgi çekmektedir. Peki, bu metinlerdeki düşsel öge ne demek? Yine aynı bağlamda ele alacak olduğumuzda cümlede ve paragrafta düşsel ögelerden yararlanma nedir, edebiyatın önemli konu başlıklarındandır.

Düşsel Öge Ne Demek?

Edebiyatın en etkili ve temel unsuru, bir metinde kullanılan üslupla beraber "anlatım gücü ve kurgusal temeli" görülmektedir. Kurguya dayalı ilk edebiyat metinlerinin ortaya çıkması ile edebiyatla ilgilenen yazarlar ve şairler, edebiyat için daima farklı yenilikler getirmiş ve bunları her zaman güncellemiştir. Gerek konu bakımından gerekse edebiyatın nasıl olmasına dair görüşler içeren kuramlar bakımından bir metnin nasıl yazılması gerektiği ya da hangi konular işlenmesi gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu konular arasında ele alınan ve nasıl olması gerektiği konusunda tartışmalara yol açan konu ve kuram temelli tartışmalardan biri de düşsel ögelerin metinlerde kullanılması olmuştur.

Düşsel öge kavramı isminden de anlaşılacağı üzere; yazarın hayal dünyasından beslenerek olayların ve kahramanların fantastik ve kurgusal bir biçimde tasarlandığı, hemen her şeyin hayal ürünü olduğu bir anlatım tekniğidir. Düşsel ögeli bir edebiyat anlatısında metinde devler, cüceler, cadılar, büyücüler, ejderhalar, uçan atlar, vampirler, boynuzlu atlar, konuşan hayvanlar, devler vb. gibi hayal unsuru öge ve olaylar yer almaktadır. Düşsel ögelerin kullanıldığı metinlerde gerçek unsurların sayısı çok fazla olmamakla beraber düşsel ögeler, gerçek unsurlara uyum içinde anlatılır.

Cümlede ve Paragrafta Düşsel Ögelerden Yararlanma Nedir?

Bir metin düşsel ögelerle hazırlanmış ise fantastik ögeler ve olağanüstü olaylara yer verilmiştir. Böyle bir metinde gerçek dünyada göremeyeceğimiz birden fazla olağanüstü canlı ve olayla karşılaşırız. Bu yüzden cümlede ve paragrafta düşsel ögelerden yaralanma okuru böyle bir dünya ile karşı karşıya getirecektir.

Düşsel ögeler kullanılan cümle ve paragraflarda zaman belirsiz, mekân(uzam) olağanüstü bir yer iken günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliklere sahiptir. Böyle düşsel ögeli bir anlatımda abartma, olasılık, kişileştirme gibi söz sanatları çok fazla kullanılır. Bu metinlerin zaman kipi ise bilinen geçmiş zaman kipi ya da duyulan geçmiş zaman kipidir.