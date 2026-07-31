“Düş’ün ötesi” bir gelecek için Ankara Üniversitesi

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi, 80 yıllık köklü geçmişi, araştırma üniversitesi kimliği, uluslararası başarıları ve güçlü akademik altyapısıyla geleceğin bilim insanlarını, liderlerini ve meslek insanlarını yetiştirmeye devam ediyor.

CUMHURİYETİN İLK ÜNİVERSİTESİ

1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in bilim ve modernleşme vizyonunun en önemli eserlerinden biridir. Seksen yıldır yalnızca eğitim veren bir kurum değil; Türkiye'nin bilimsel gelişimine yön veren, ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan ve Cumhuriyet'in temel değerlerini geleceğe taşıyan bir bilim merkezidir. Bugün de aynı anlayışla eğitim, araştırma ve toplumsal katkıyı merkeze alan çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır.

DEVLETİN FİKİR MUTFAĞI

Ankara Üniversitesi, yetiştirdiği bilim insanları, hukukçular, hekimler, veteriner hekimler, mühendisler, iletişimciler, diplomatlar, kamu yöneticileri ve siyasetçileriyle Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına yön veren öncü kurumlardan biridir. Bilimsel düşüncenin üretildiği, kamu politikalarının beslendiği ve toplumsal sorunlara çözüm geliştirilen bu köklü kurum, "devletin fikir mutfağı" olarak anılmayı hak eden bir birikime sahiptir.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel üretimi temel alan Ankara Üniversitesi; araştırma merkezleri, laboratuvarları, uygulama hastaneleri ve disiplinler arası çalışma kültürüyle araştırma üniversitesi kimliğini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Yapay Zekâ Enstitüsü, Bütünleşik Araştırma ve Teknoloji Merkezi (BUTAM), sağlık, tarım, biyoteknoloji, mühendislik ve sosyal bilimler alanındaki araştırmalarıyla yalnızca ülkemize değil, uluslararası bilim dünyasına da katkı sunmaktadır.

DÜNYA İLE REKABET EDEN ÜNİVERSİTE

Ankara Üniversitesi, uluslararası üniversite sıralamalarında elde ettiği başarılarla dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasında yer almaktadır. URAP, Times Higher Education ve U.S. News & World Report gibi uluslararası değerlendirmelerde birçok alanda Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında gösterilen Ankara Üniversitesi, bilimsel yayınları, araştırma kapasitesi ve uluslararası görünürlüğüyle küresel ölçekte güçlü bir konuma sahiptir.

GÜÇLÜ AKADEMİK VE BİLİMSEL ALTYAPI

Ankara Üniversitesi, ön lisanstan doktoraya uzanan yüzlerce programı, güçlü akademik kadrosu ve araştırma altyapısıyla öğrencilerine çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim sunmaktadır. 35 birim kütüphanesi, 1 milyon 809 bin elektronik kitap, 822 bin basılı kitap, 78 bin elektronik dergi ve yapay zekâ destekli araştırma altyapısıyla bilgiye erişimi kolaylaştıran güçlü bir akademik ekosisteme sahiptir.

BAŞKENTİN ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi, Türkiye'nin başkentinde yer almasının sağladığı avantajla öğrencilerine yalnızca kaliteli bir eğitim değil; kamu kurumları, araştırma merkezleri, teknoparklar, uluslararası kuruluşlar ve kültür sanat hayatıyla iç içe bir üniversite deneyimi sunmaktadır.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN EĞİTİM

Yapay zekâ, dijital dönüşüm, sağlık teknolojileri, biyoteknoloji, sürdürülebilirlik ve disiplinler arası eğitim anlayışıyla Ankara Üniversitesi, öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlarken; araştıran, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

REKTÖRDEN

Sevgili Gençler, Uzun ve emek dolu bir maratonun ardından YKS sonuçlarınız açıklandı.

Gösterdiğiniz azim, sabır ve emeğiniz için her birinizi yürekten tebrik ediyorum.

Şimdi ise hayatınızın en önemli kararlarından birini vereceğiniz tercih süreci başladı. Unutmayın; tercih edeceğiniz üniversite yalnızca bir eğitim kurumu değil, hayallerinizi büyüteceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz ve geleceğinizi inşa edeceğiniz bir yaşam alanıdır.

Bu yıl sizleri, "Düş'ün Ötesi Ankara Üniversitesi" diyerek karşılıyoruz.

Eğer hayalleriniz yalnızca bugünü değil, yarını da değiştirecek kadar büyükse… Eğer bilimin izinde yürümek, köklü bir geleneğin gücünü geleceğin imkânlarıyla buluşturmak ve yarınları birlikte inşa etmek istiyorsanız… Adresiniz Ankara Üniversitesi Çünkü bazı hayaller gerçekleşir.

En büyük hayaller ise Ankara Üniversitesinde Düş'ün Ötesine geçer.

Tercihlerinizin sizlere başarı, mutluluk ve umut dolu bir gelecek getirmesini diliyor; sizleri Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi, devletin fikir mutfağı olan Ankara Üniversitesinin büyük ailesine katılmaya davet ediyorum.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör