Düşünme Eş Anlamlısı Nedir? Düşünme Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumuna düşünmek denir. Türk Dil Kurumu'na göre Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi olarak karşımıza çıkar. Eş anlamlı kelimesi ise farklıdır. Düşünme kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için düşünme eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı bilinmelidir.
Türkçede eş anlamlı kelimeler arasında bir ya da birden fazla eş anlamlı sözcüğe rastlamak mümkündür. Düşünme kelimesinin ise bir eş anlamlı kelimesi vardır, o da tefekkür kelimesidir.
Düşünme kelimesinin eş anlamı tefekkürdür. Tefekkür ve düşünme kelimeleri birbirleri yerine kullanılabilir. Düşünme kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle i̇çinde kullanımına örnekler aşağıdaki gibidir:
Tefekkür, insanın kendisiyle ve evrenle olan bağını anlamasına yardımcı olur. / Düşünme, insanın kendisiyle ve evrenle olan bağını anlamasına yardımcı olur.
Sabah saatlerinde, doğanın sessizliği içinde tefekkür etmek benim için bir meditasyon gibi diyebilirim. / Sabah saatlerinde, doğanın sessizliği içinde düşünme benim için bir meditasyon gibi diyebilirim.
Felsefe dersinde hoca, öğrencilerden derinlemesine tefekkür etmelerini istedi. / Felsefe dersinde hoca, öğrencilerden derinlemesine düşünmelerini istedi.
Sadece bir kez durup tefekkür etmesini isterdim. / Sadece bir kez durup düşünmesini isterdim.
Tefekkür ederse doğru yolu bulacağına eminim. / Düşünürse doğru yolu bulacağına eminim.