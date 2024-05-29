Düşünme Eş Anlamlısı Nedir? Düşünme Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumuna düşünmek denir. Türk Dil Kurumu'na göre Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi olarak karşımıza çıkar. Eş anlamlı kelimesi ise farklıdır. Düşünme kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı için düşünme eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı bilinmelidir.

Düşünme Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçede eş anlamlı kelimeler arasında bir ya da birden fazla eş anlamlı sözcüğe rastlamak mümkündür. Düşünme kelimesinin ise bir eş anlamlı kelimesi vardır, o da tefekkür kelimesidir.

Düşünme Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Düşünme kelimesinin eş anlamı tefekkürdür. Tefekkür ve düşünme kelimeleri birbirleri yerine kullanılabilir. Düşünme kelimesinin eş anlamı olan sözcüğün cümle i̇çinde kullanımına örnekler aşağıdaki gibidir: