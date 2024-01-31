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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:30 Son Güncelleme: 31.1.2024 09:30

Duyarga Bulmaca Cevabı - Bulmacada Duyarga Ne Demek?

Bulmacalar, hem eğlenmek hem de öğrenmek için mükemmel araçlardır. Bu yüzden herkes tarafından sevilerek çözülür. Bazı bulmacalar ise oldukça zorlayıcı ve araştırma gerektirir. Çünkü bazı cevapları bilemeyebiliriz. Bulmacada duyarga ne demek karşımıza sıklıkla çıkabilecek bir sorudur. Duyarga bulmaca cevabı kare, çengel, resimli ve bütün bulmaca türlerinde karşımıza çıkabilir. Duyarganın ayrıca birden çok cevabı vardır. Bu yüzden bulmaca sever kişilerin bütün anlamlarına aşina olmasında fayda vardır.

Duyarga Bulmaca Cevabı - Bulmacada Duyarga Ne Demek?

Duyarga kelimesi, bulmacalarda problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu kelimeyi çözmek için farklı anlamlarını ve bulmacalardaki kullanımlarını öğrenmeniz gerekir ve kelime bilginizi ve genel kültürünüzü geliştirmenize katkıda bulunur. Duyarga bulmaca cevabı söz öbeği, bulmacalarda gizemli gibi görünebilir. Ancak, bu kelimenin farklı anlamlarını öğrenerek kolayca çözebilirsiniz. Bulmacada duyarga ne demek çözmek problem çözme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Bulmacada Duyarga Ne Demek?

Duyarga, bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir kelimedir ve çözümü zorlayıcı olabilir. Bu kelime, farklı harf sayıları ile çeşitli anlamlara gelebilir. Duyarga kelimesi bulmacalarda genellikle 5 ya da 6 harfli olarak karşımıza çıkar. Sorunun veya bulmacanın bağlamına göre hangi anlamın kastedildiği anlaşılabilir.

Duyarga Kelimesini Çözmek için İpuçları:

  • Sorunun veya bulmacanın bağlamını dikkatlice okuyun.

  • Kelimenin harf sayısını göz önünde bulundurun.

  • Eş anlamlı kelimeler ve zıt anlamlar da size yardımcı olabilir.

  • İnternette veya bulmaca çözme kitaplarında araştırma yapabilirsiniz.

Duyarga Bulmaca Cevabı

Duyarga, hemen her bulmacada karşımıza çıkabilecek bir soru sözcüğüdür. Duyarganın bulmacadaki cevabı ise "anten" demektir. Tabi ki bulmaca cevapları birden fazla olabileceği gibi duyarganın da birden çok cevabı vardır. Bu yüzden cevap kısmında yer alan kutucuk ya da alan sayısı kaç harfli ise o cevap tercih edilmelidir. 6 Harfli cevabı olarak görebileceğimiz kelime ise "lamise"dir.

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Duyarga Bulmaca Cevabı - Bulmacada Duyarga Ne Demek?
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