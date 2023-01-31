Düyunu Umumiye Ne Zaman Kuruldu? Düyûn-u Umûmiye Hangi Padişah Döneminde, Hangi Olaydan Sonra Kuruldu?

Düyunu Umumiye ne zaman kuruldu konusu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Düyunu Umumiye kaç yılında ya da hangi padişah döneminde kuruldu sorusunun cevabı, kurulun görevini ve Osmanlı Devleti açısından zararlarını daha iyi anlamanızı sağlar. Bu kurul ile Osmanlı Devleti çok zor durumda bırakılmıştır. Duyunu umumiye hangi olaydan sonra kuruldu gibi konu ile ilgili merak edilen bilgiler yazımızın devamında.

Düyunu Umumiye Ne Zaman Kuruldu?

Düyunu Umumiye, Türkçe karşılığı "genel borçlar" olan bir terimdir. Söz konusu kurum, Osmanlı Devleti'nin iç ve dış borçlarını ödemek için kurulmuştur. Kurumun kurulması yabancı devletlerin kontrolünde olmuştur.

Osmanlı Devleti çok büyük ve güçlü bir devletti. Fakat son dönemde devletin gücü zayıflamış ve devleti kontrol etmek zor bir hal almıştır. Savaş, doğal afet ya da salgın gibi sebeplerden dolayı ekonomide ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Düyunu Umumiye, Osmanlı ekonomisinde etkin bir role sahip olmuştur.

Düyunu Umumiye Kaç Yılında Kurulmuştur?

Düyunu Umumiye kurulu 20 Aralık 1881 tarihinde kurulmuştur. Yabancı devletlerin kontrolü altında kurulan bu kurul, Osmanlı ekonomisinde öncelikli olarak söz sahibi olmuştur. Bu durumu ile Düyunu Umumiye Osmanlı ekonomisine ciddi zarar vermiştir. Düyunu Umumiye, Osmanlı Devleti'ni mali ve ekonomik anlamda çok zor durumda bırakmıştır.

Düyunu Umumiye'nin kurulmasındaki asıl amaç Osmanlı ekonomisini kontrol altına almaktır. Kurulduğu günden itibaren bu kurul aldığı kararlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştur.

Osmanlı Devleti ilk kez 1854 yılında dış borç almıştır. Ekonominin sürekli şekilde bozulması ile dış borç alma durumu sürekli devam etmiştir. 1874 yılına gelindiğinde ise devletin inanılmaz seviyede dış borcu olmuştu. Bu borçlar nedeniyle devletin ekonomisi iflasın eşiğine gelmişti.

Osmanlı Devleti'nin aldığı borçları ödeyememesi, alacaklı devletlerin Osmanlı Devleti'ne tepki göstermesine neden olmuştur. 1879 yılında alacaklılar ile masaya oturulmuş, Osmanlı Devleti alkollü içki, tütün, tuz, ipek ve balık gibi ürünlerin vergilerinden 10 yıl süre ile alacaklılar lehine vazgeçtiğini bildirmiştir. İlerleyen dönemde ise alacaklı devletler, alacaklarının tahsilini sistemli şekilde sağlamak adına söz konusu kuruma yetkilerini devretmiştir.

Düyunu Umumiye Hangi Padişah Döneminde Kuruldu?

Düyunu Umumiye 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren devlete çok ciddi zararlar veren kuruma halkın bakış açısı da olumsuz olmuştur. Kurumun devlete zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Ekonomiyi çok kötü bir duruma sokmuştur.

Osmanlı Devleti'nin otoritesi bu kurum nedeniyle sarsılmıştır.

Halkın devlete karşı güveni kalmamıştır.

Yabancı devletler Osmanlı ekonomisi ve iç işlerinde söz sahibi olmaya başlamışlardır.

Düyunu Umumiye'nin Osmanlı Devleti'nin son döneminin en büyük baş belası olmuştur. Kurumun yöneticileri yabancı olduğu için devletin ekonomisinin yabancıların eline verildiğini söyleyebiliriz. Bu kurum nedeniyle devlet yıkıldıktan sonra geriye çok miktarda borç kalmıştır. Söz konusu borçların ödenme sorumluluğu yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiştir. Borcun miktarı çok büyük olduğu için söz konusu meblağın ödenmesi de kolay olmamıştır. Düyunu Umumiye kurumunun etkisi 1923 senesine kadar sürmüştür. Borçların tamamen kapatılması ise 1954 yılını bulmuştur. Bu da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ekonomik anlamda çok zor durumda bırakmıştır. Bahse konu borçlara rağmen Büyük Atatürk önderliğinde çok sayıda yatırım yapılmış, kalkınma anlamında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir.